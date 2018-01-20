"O país precisa tributar mais patrimônio e menos consumo"

Em um país polarizado politicamente, o sistema tributário brasileiro é um dos poucos pontos de consenso entre grupos sociais: ninguém gosta dele. Leis complexas, um emaranhado de regras, tributação sobre tributação e muita burocracia são alguns problemas do sistema. Outra questão é que ele é regressivo: como boa parte dos impostos é cobrada sobre o consumo, ricos e pobres pagam a mesma coisa, e a conta fica mais pesada para quem tem menos.

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike, esse é o maior pecado do sistema e o principal ponto que deve ser atacado por uma reforma tributária: a cobrança de impostos sobre a cadeia produtiva deve ser reduzida e a tributação sobre renda e patrimônio deve ser ampliada. O problema é que a proposta de reforma que o Congresso está discutindo não muda isso, apenas promove uma simplificação no sistema, diz ele. Confira a seguir a entrevista com Olenike.

O Congresso brasileiro vem estudando alterações no sistema tributário. Quais são os principais pontos que devem mudar caso a reforma seja levada à frente?

Por quê?

É consenso que o sistema tributário é extremamente complexo e ineficiente. Na opinião do senhor, é preciso reformar o sistema inteiro ou apenas mexer em alguns pontos?

Por que, na visão do senhor, tributar mais a renda é positivo para o país?

Quais mudanças principais uma reforma tributária justa teria que trazer?

A tributação alta no consumo prejudica a produtividade no Brasil?

O senhor acha que o imposto de renda precisa mudar, ter mais faixas, ou ser mais alto para rendas maiores?

Unificar o ICMS e outros tributos em um IVA pode trazer prejuízos para Estados menores, que usam isenções fiscais para atrair investimentos?

Como fazer para que esses Estados não tenham perdas?

Qual é sua avaliação sobre carga tributária no país?

O governo arrecada trilhões todos os anos, mas isso não tem sido suficiente para financiar a esfera federal, Estados e municípios. O senhor acredita que simplificar a cobrança de impostos pode melhorar a arrecadação?

Os Estados Unidos recentemente aprovaram uma mudança tributária ampla, que, entre outros pontos, reduz o imposto de renda das empresas de 35% para 21%. É possível, no Brasil, pensar nessa redução? Seria algo positivo para o país?