"O movimento sindical precisa se atualizar com urgência"

Não importa se o trabalhador seja de esquerda ou direita. Bolsonarista, lulista ou cirista. Católico, ateu ou evangélico. Isso não está em discussão. “O que a vida quer da gente é coragem”, disse Guimarães Rosa. Coragem para defender nossos direitos e os de nossos colegas de trabalho. Coragem para defender os trabalhadores da ativa e aposentados. Foi com coragem que os trabalhadores franceses, sobretudo os ferroviários de lá, permanecem há mais de 40 dias nas ruas de Paris, em greve geral para derrubar a reforma da Previdência de Macron. Os protestos já deram resultado. Na semana passada, o governo recuou no aumento da idade mínima para 64 anos para se ter acesso à aposentadoria integral. Nos últimos anos, desde a infame reforma trabalhista de Temer, os trabalhadores brasileiros vêm perdendo direitos atrás de direito. Temos que mirar no exemplo dos franceses, se unir ao sindicato e defender nossos direitos. Porque essa é uma luta comum que une a todos. Independentemente de ideologia, cor, credo ou orientação sexual. Ir à luta por nossos direitos é o que mais importante podemos fazer por um Brasil melhor para nós, nossos filhos e netos. Precisamos de coragem!