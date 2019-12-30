"O Espírito Santo terá 14 novas lojas de supermercados em 2020"

Com certeza. Em 2018, tivemos um crescimento de 2,7% no setor. Em 2019, acreditamos que esse crescimento irá chegar a 4%. Portanto, houve uma retomada, apesar de ainda estar muito aquém das nossas necessidades. A economia, principalmente nos últimos cinco anos, estava estagnada. A partir de 2019 passamos a sentir um crescimento positivo. Estamos bastante otimistas para que continue nesse ritmo, embora saibamos que não é um ritmo acelerado. Entendemos que a economia irá melhorar cada vez mais, gerando emprego e renda. Até porque, para 2020, já há o projeto de 14 novas lojas aqui no Estado. O supermercadista está apostando em um futuro próximo.