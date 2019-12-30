"O Espírito Santo terá 14 novas lojas de supermercados em 2020"

Crescimento de vendas no ano que vem, lojas vendendo bem aos domingos, expansão do setor. Parece que 2020 será um ano que já se prenuncia vitorioso para o setor de supermercados no Espírito Santo, segundo o presidente da Acaps, a Associação Capixaba de Supermercados, João Falqueto. "A economia irá melhorar cada vez mais, gerando emprego e renda", comemora o dirigente, que estima um crescimento de 2,7% neste ano e que poderá chegar a 5,5% em 2020.
O setor de supermercados pode comemorar 2019 como o ano da retomada?
Com certeza. Em 2018, tivemos um crescimento de 2,7% no setor. Em 2019, acreditamos que esse crescimento irá chegar a 4%. Portanto, houve uma retomada, apesar de ainda estar muito aquém das nossas necessidades. A economia, principalmente nos últimos cinco anos, estava estagnada. A partir de 2019 passamos a sentir um crescimento positivo. Estamos bastante otimistas para que continue nesse ritmo, embora saibamos que não é um ritmo acelerado. Entendemos que a economia irá melhorar cada vez mais, gerando emprego e renda. Até porque, para 2020, já há o projeto de 14 novas lojas aqui no Estado. O supermercadista está apostando em um futuro próximo.
No Brasil, sites de grandes varejistas estrangeiros estão vendendo itens que os supermercados comercializam. A concorrência deixou de ser o estabelecimento do bairro e passou a ser global?
O mercado externo sempre teve influência no nosso mercado, com produtos e serviços, por conta da globalização. O que a gente observa é que, com a valorização do dólar sobre o real, há a inibição da entrada de produtos externos. Por um lado, isso tem um efeito positivo, porque estamos valorizando nossos produtos nacionais. Também é importante que os estabelecimentos locais fiquem atentos para ofertar produtos com preço justo e de qualidade.
O setor no Espírito Santo está preparado para enfrentar esses concorrentes?
O setor tem que estar preparado, caso contrário, ele perde espaço. Hoje, temos que estar atentos a isso.
Há mais de um ano, os supermercados no ES voltaram a abrir aos domingos. O balanço é positivo? O sr. vê alguma possibilidade de as lojas voltarem a fechar nesse dia?
O resultado é positivo. Nós temos lojas que estão abrindo aos domingos, vendendo relativamente bem, assim como temos lojas, em determinadas regiões, que não abrem aos domingos pelo custo operacional. Mas, em lojas estrategicamente localizadas, é um sucesso. Com a chegada do verão, os estabelecimentos que ficam em cidades litorâneas irão aproveitar essa condição. Não se cogita voltar a fechar aos domingos. Daqui para frente, o setor continuará atendendo de acordo com seus critérios e suas vantagens.
Os supermercados ainda são grandes empregadores de mão de obra. Com a automação crescente e a inteligência artificial, esses postos de trabalho estarão ameaçados?
Não acredito nisso. O serviço ao consumidor é uma necessidade. É lógico que, em alguns departamentos eles podem migrar, mas surgem novas frentes de trabalho. O setor supermercadista possui uma empregabilidade muito grande. Só neste ano respondemos por mais de 4 mil empregos diretos. Em 2020, acreditamos também em um número expressivo de acordo com a economia.
Grupos de fora têm interesse no mercado capixaba? Há perspectiva de novos negócios no setor?
O mercado, hoje, é totalmente aberto. O interesse de grupos de fora vai depender do crescimento do nosso Estado em todos os níveis. Ao mesmo tempo, são informações estratégicas das redes que não costumam ser divulgadas com antecedência.
Uma grande rede de supermercados teve problemas com a pesagem de seus produtos e outra, menor, foi envolvida em esquema de sonegação de impostos. Esses casos afetam a imagem do setor supermercadista no ES?
São situações que, quando acontecem, geram uma repercussão negativa. Mas são situações pontuais e que estão sendo investigadas pelos órgãos responsáveis. Não retratam a realidade do setor.
O que a Acaps espera para 2020? Qual será o índice de crescimento?
Nós esperamos um crescimento entre 5 e 5,5%. Podemos ter uma surpresa mais positiva, dependendo do contexto econômico. Esse resultado irá gerar mais tributo e mais renda. Então, esperamos que 2020 seja um ano melhor que 2019.