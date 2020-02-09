"O enredo da Piedade é um pedido de paz e uma mensagem de amor"

A Piedade vai lembrar o papa Francisco, São Francisco de Assis, Chico Buarque e Chico Xavier, entre outras personalidades com nome Francisco, para acabar com o incômodo jejum de títulos da mais tradicional escola de samba de Vitória. O último campeonato da Piedade está perdido no longínquo ano de 1986 - de lá pra cá a escola viu despontar, no primeiro momento, a rival Jucutuquara e, nos últimos dez anos, o reinado da Boa Vista e da MUG, escolas de Cariacica e Vila Velha. "Essas escolas encontram maior apoio da municipalidade que as outras dez da Grande Vitória", analisa o carnavalesco Paulo Balbino, um dos magos da criatividade no Sambão do Povo. Para ele, o nosso carnaval precisa de mais estrutura para ficar ainda melhor: "Falta governo e prefeitura se sentarem com as escolas e juntos elaborarem um projeto para alavancar o nosso carnaval", sugere.