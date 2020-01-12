"O Brasil não tem nenhum interesse a defender no conflito entre EUA e Irã"

Coordenador da graduação em Relações internacionais do Ibmec/RJ, o cientista político José Niemeyer vem acompanhando com lupa as hostilidades entre Estados Unidos e Irã. Para ele, o Itamaraty foi imprudente e contrariou a tradição diplomática do Brasil ao divulgar uma nota associando o general Qassem Soleimani, morto em um ataque de drone norte-americano em Bagdá, ao terrorismo. Ele defende que o governo brasileiro não interfira nesse conflito: "Como sempre foi. Desde a era do Barão do Rio Branco. E como determina a Constituição". Niemeyer também não aposta que o conflito entre Washington e Teerão desemboque numa 3ª Guerra Mundial, como algumas pessoas temem: "Se ocorrer [uma guerra], será uma localizada, regional, convencional. Com desdobramentos apenas em parte do comércio internacional e nas cotações do petróleo".