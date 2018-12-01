Novos gestores públicos precisam sair do quadrado e se reinventar

José Maria de Abreu Junior*

Ao assumirem seus cargos no início de 2019, os novos gestores públicos, eleitos no último pleito, encontrarão muitos desafios em suas trajetórias. Uma das principais missões será fazer políticas públicas que descompliquem a vida do cidadão, que ao ir às urnas este ano mandou um duro recado, voltado especialmente para os velhos políticos: do jeito que está não pode mais ficar!

É preciso desburocratizar os serviços prestados pelo Estado e entrega-los à população de forma eficaz, afinal, o peso da máquina pública na vida do cidadão – e contribuinte – precisa diminuir. Não é porque é público que tem de ser de má qualidade.

Não podemos mais fazer gestão pública unilateral, empurrando goela abaixo de toda sociedade (setor produtivo, organizações e cidadãos comuns, por exemplo) normas e regulamentos que interfiram em seu dia a dia. Precisamos ter um canal de diálogo constante aberto com esses setores.

Os novos gestores precisarão se reinventar e sair do quadrado para fazer uma gestão moderna e eficiente. Investir em tecnologias de informações modernas, visando retirar o excesso de burocracia do setor público, e colocar à disposição da população serviços on-line pode ajudar muito.

Por outro lado, temos desafios ocultos a serem vencidos: a resistência do próprio servidor público à mudança; o receio de inovar por medo de órgãos de controle por terem entendimentos diferentes e, consequentemente, serem punidos; o aumento do volume de trabalho.

Ou somos parte da mudança, trabalhamos para que ela ocorra, ou seremos atropelados pela mesma. É preciso fazer uma minuciosa análise do conjunto de regramentos a qual cada órgão está sujeito e modernizar legislações antigas, que não condizem mais com a realidade atual. Ainda teremos pela frente anos com escassez de recursos financeiros e limitação no quadro de servidores, mas não temos opção: é preciso inovar!