Nossas contradições enriquecem aquilo que se entende por ser capixaba

Religiosos demonstram sua fé na Prainha, em Vila Velha Crédito: Tadeu Bianconi/Divulgação

Tarcísio Bahia É arquiteto e urbanista

Como era o Espírito Santo dois séculos atrás, logo após a vinda da família real portuguesa para o Brasil? Qual foi a imagem do território capixaba vista pelo viajante francês Auguste Saint-Hilaire, que viajou pela província do Espírito Santo há 200 anos e, posteriormente, publicou na França os livros “Segunda Viagem ao Interior do Brasil: Espírito Santo” e “Viagem ao Espírito Santo e rio Doce”?

E ao ineditismo da viagem exploratória de Saint-Hilaire somaram-se outros olhares estrangeiros que atravessaram a província espírito-santense, como a inglesa Maria Graham, o suíço Johann Jakob von Tschudi e até mesmo uma aristocrata, a princesa Teresa da Baviera, cujo objetivo da viagem era, segundo a própria, “conhecer os trópicos e, sempre que possível, visitar povos indígenas, coletar plantas, animais e objetos etnográficos”.

E o que dizer do Espírito Santo de hoje, em pleno século XXI? O que sabemos sobre ele, ou melhor, o que os capixabas conhecem da sua terra?

Moradores de São Pedro de Itabapoana Crédito: Gabriel Lordêllo/Mosaico Comunicação

Duas premissas complementares: o olhar dos antigos viajantes, e o desejo de revelar o Espírito Santo atual, um lugar que ainda precisa ser melhor conhecido e reconhecido, um lugar dialético, multicultural, com fortes tradições seculares ainda presentes em seu dia a dia, mas também como uma economia voltada ao comércio exterior. Contradições que só enriquecem aquilo que se entende por ser capixaba.

Foi a partir dessas duas ideias que os fotógrafos Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi se juntaram ao arquiteto e urbanista Tarcísio Bahia de Andrade para produzir o livro “Expedição Capixaba, uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo”.

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O livro é resultado de idas e vindas desses três viajantes aventureiros, pesquisadores ou simplesmente curiosos, que em diversas ocasiões saíram registrando através do olhar o que o Espírito Santo pode mostrar aos capixabas e ao mundo. Organizado e com textos de Tarcísio, que se somam a quase 300 espetaculares fotos de Gabriel e Tadeu, “Expedição Capixaba” está estruturado em dez capítulos: 1. Povos; 2. Vilas e Cidades; 3. Arquitetura; 4. Mares, Rios, Baías, Cachoeiras e Lagoas; 5. Matas e Montanhas; 6. Gastronomia; 7. Trabalho; 8. Arte & Cultura; 9. Fé; e 10. Esporte.

O resultado é um livro rico em imagens e histórias, que oferece ao leitor um retrato desse território relativamente pequeno, porém com grande diversidade histórica, geográfica e cultural. Um lugar que muito produz e se trabalha, mas também alegre e encantador, cuja população espelha o passado por meio de suas tradições, o presente através de suas ações e o futuro com suas inovações