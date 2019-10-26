"Ninguém gosta de perder recurso. Bolsa Atleta e Bolsa Pódio podem ser afetados"

A prerrogativa de realizar os Jogos no próprio país faz fugir de processos qualificatórios. Você também já ganha por estar em casa e não precisar de aclimatação, e também é claro tem o apoio da torcida. Agora vamos para outro continente. Por isso temos desenvolvido ações há dois anos. Competições no Japão para aclimatação, até em países próximos, com climas parecidos. Ainda não temos uma convicção de número de medalhas. Nosso maior parâmetro são os resultados de mundiais e estamos indo muito bem. Tudo caminha para uma participação expressiva. Nossa expectativa é de superar o quantitativo de medalhas de 2016.