"Não vou permitir que façam churrasco com  minhas renas"

Pois não, com o maior prazer. Meus filhos, presente de Natal tem que ter outro sentido. O fundamental é VOCÊ ESTAR PRESENTE na vida da sua família, dos seus filhos, da pessoa que você ama, dos seus amigos. Pratique o amor e a solidariedade no dia a dia. Seja menos preconceituoso e egoísta. Estenda a mão a quem precisa. Pode ser apenas uma palavra de carinho, de apoio. A vida é muito mais bela e profunda do que um pacote de presente. Seja profundamente humano. Assim, você fica mais perto de Deus. Um feliz Natal a todos! Ho! Ho! Ho!