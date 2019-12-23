"Não vou permitir que façam churrasco com  minhas renas"

Já é tradição de final de ano: a coluna, com exclusividade, entrevista o Papai Noel, personagem muito amado e respeitado nestes dias de festa e alegria. Na conversa, uma surpresa: o Bom Velhinho já estava parado, dando por encerrados os trabalhos de entrega de presentes para a criançada. Papai Noel alega cansaço com o trânsito desordenado da Grande Vitória e, mais importante, a ameaça sobre suas renas, que correm perigo de virar churrasco com a disparada do preço da carne. "Jamais vou permitir essa barbárie", avisa Papai Noel.
Amanhã é véspera de Natal e o senhor já está parado, pegando sol, sem fazer nada? O que aconteceu?
Meu filho, são dois os motivos principais: o trânsito na Grande Vitória está insuportável. É buraco, semáforo sem sincronia, faltam guardas para orientar essa bagunça, a Terceira Ponte continua o caos. Estou estressado, não aguento mais isso. Mas o meu medo maior são minhas renas, coitadas. Com o preço da carne disparando (alô, presidente!, a culpa é da Dilma?), tem gente querendo pegar meus queridos bichinhos para garantir o churrasco no fim de ano. Jamais vou permitir essa barbárie. Então, já está todo mundo de folga para o Natal e descansando.
Qual presente que mais pediram ao senhor?
Prefiro dizer o presente que ninguém quis neste ano, e que era muito solicitado nos outros anos: churrasqueira. Também, com esse preço, pra que churrasqueira em casa, né? Em compensação, muitos me pediram picanha. Tive que fazer um empréstimo através de um aplicativo para conseguir comprar carne. Agora estou endividado e quebrado, meu filho.
O senhor usa aplicativo para fazer empréstimo bancário?
Meu rapaz, sou velho, mas não sou arcaico. Uso aplicativos, tenho perfil nas redes sociais, participo de grupos e até acompanho aquele filho do presidente… Como é mesmo o nome dele?
O Carlos Bolsonaro, o Zero-Dois?
Exatamente! Apesar de tudo, sigo esse moço porque tenho medo de ele aprontar alguma coisa pra mim. Como todo mundo sabe, minha roupa é vermelha, e o pessoal no entorno do presidente odeia essa cor. Tenho que ficar atento. Sei lá, eles podem editar uma Medida Provisória proibindo o vermelho no país… Tudo é possível.
Não está na hora de o senhor se aposentar, Papai Noel?
Aposentar? Como? Com a reforma da Previdência, vou ter que trabalhar mais uns 250 anos. E mesmo assim, vão achatar meu salário na hora de me conceder a aposentadoria, três anos depois de eu ter entrado com o pedido no INSS. Aliás, como demora esse INSS. Se não bastasse isso, o governo atual não reconhece minha profissão. Lembra que falei que eles não gostam de vermelho? Pois é…
E o Espírito Santo, o senhor gosta do nosso Estado?
Bem, tirando a violência, os engarrafamentos, as estradas e ruas esburacadas, o pó preto, a contaminação do Rio Doce, a escassez de água em algumas regiões, a poluição das praias, a falta de atendimento decente na Saúde, o baixo salário dos nossos professores, a lentidão das obras públicas, as mordomias em alguns setores públicos, o nível da nossa Assembleia Legislativa, a péssima qualidade do futebol capixaba, o desmatamento e o Teatro Carlos Gomes fechado, o resto está tudo bem.
No ano que vem tem eleição municipal. Está animado?
Estou é preocupado. É que durante a campanha eleitoral, todo mundo parece com Papai Noel, prometendo presentes e uma vida melhor para o povo. Mas quando se elegem e tomam posse, muitos incorporam outro personagem vermelho. Se é que você me entende…
Sim, entendo, Papai Noel. Mas não tem nada de bom para a gente esperar para 2020?
Pergunta difícil… Posso passar essa?
Finalmente, chegou a hora de o senhor dar uma mensagem para o nosso querido leitor.
Pois não, com o maior prazer. Meus filhos, presente de Natal tem que ter outro sentido. O fundamental é VOCÊ ESTAR PRESENTE na vida da sua família, dos seus filhos, da pessoa que você ama, dos seus amigos. Pratique o amor e a solidariedade no dia a dia. Seja menos preconceituoso e egoísta. Estenda a mão a quem precisa. Pode ser apenas uma palavra de carinho, de apoio. A vida é muito mais bela e profunda do que um pacote de presente. Seja profundamente humano. Assim, você fica mais perto de Deus. Um feliz Natal a todos! Ho! Ho! Ho!