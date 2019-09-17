"Não é a solução", diz leitor sobre congelamento do salário mínimo

Congelamento do salário mínimo pode ser incluída em PEC que tramita no Congresso Crédito: Thinkstock/Thinkstock

estuda retirar da Constituição a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação. O congelamento seria incluído na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera regras fiscais e está em tramitação no Congresso. O governo federal. O congelamento seria incluído na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que altera regras fiscais e está em tramitação no Congresso.

Ministério da Economia, a medida pode resultar em uma economia aos cofres públicos no ano que vem de R$ 12,3 bilhões. A regra que viabilizava reajuste do salário mínimo acima da inflação deixou de valer neste ano. Agora, a nova mudança iria além, permitindo o congelamento do mínimo, sem reposição da inflação. Segundo o, a medida pode resultar em uma economia aos cofres públicos no ano que vem de R$ 12,3 bilhões. A regra que viabilizava reajuste do salário mínimo acima da inflação deixou de valer neste ano. Agora, a nova mudança iria além, permitindo o congelamento do mínimo, sem reposição da inflação.

De autoria do deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), o texto está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.

A proposta do governo não foi bem recebida pelos leitores do Gazeta Online. Nas redes sociais, muitas pessoas apontaram que o congelamento pode prejudicar os brasileiros mais pobres. Confira alguns comentários:

Salário congelado compra só o necessário. Dinheiro sem circulação é prejuízo para todos, principalmente para os empresários. O país só prospera com dinheiro em circulação. Ja foi provado e comprovado isso. Governo despreparado, sem inteligência, sem projeto, só quer tomar atitude para prejudicar o país. O maior problema é que muitos se negam ver a realidade. (Giovana Meira)

E inacreditável que até nisso tem gente para defender o governo atual. Vai passar fome, mas não muda a opinião. Abaixa o salário deles lá, então que ganham milhões, mas não dos pobres, de quem já tiraram tudo. No governo do PT, pelo menos comer, comprar remédios mais baratos e comprar uns móveis e eletrodomésticos a gente podia. (Sirlene Prado)

Dos mesmos criadores de “A Volta da CPMF”, vêm aí o “Congelamento do Salário Mínimo”. (Murilo Gusman)

Salário mínimo não precisa subir, o que precisa é baixar a inflação e combater os monopólios e cartéis. (Ricardo Ximenes)

O problema que quem é castigado é sempre o pobre trabalhador, independentemente de em quem ele votou. (Rosangela Romão Giori)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) 2020 Crédito: (Windows)

Espero que essa PEC não seja aprovada no Congresso. Milhões de brasileiros têm no salário mínimo sua única fonte de renda. Tal congelamento teria um impacto enorme na vida dessas pessoas. (Fabrício Marques Concilher)

Congelar o salário mínimo não é a solução, a melhor solução é deixar os caras que tem essas ideias recebendo por um ano apenas um salário mínimo. Com certeza após um mês no regime a solução que o cara vai apresentar será outra. (Renato Alves)

Posso estar errado, mas do que adianta aumentar o salário sendo que no outro dia já aumentam o arroz, feijão, combustíveis, impostos etc. Parece piada, mas é só aumentar o salário que tudo aumenta, acaba dando no mesmo aumentar ou não. (Elber Medeiros Piedade)

Só faltava essa. Mas, pensando bem, o que o governo dá de aumento no salário mínimo é tão pequeno que nem faz diferença. Agora congele o do governo também. (Marlete Correia)

Enquanto remédios, itens de alimentação e demais necessidades só aumentam... A maioria do povo brasileiro, que vive de salário mínimo, vai passar fome. E o salário “deles” vai ser congelado também?

(Rosilene Lamburgini)

E depois eles reajustam os próprios salários... afinal, como que se vive com R$ 20 ou 30 mil por mês? (Glória P. Fernandes)

Para o povo nada, e para os políticos sempre tem para regalias e mordomias, salários altos e fundos de campanha. Não mudou nada! Continuamos na mesmíssimas posições política. Até quando vamos suportar essa situação? (Vera Lucia Novais)

Deveria congelar qualquer aumento de preços de qualquer produto e não o salário mínimo. (Beto Palcich)