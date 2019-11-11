"Não basta reclamar. O consumidor tem que agir, cobrar e denunciar"

Levar informação ao consumidor, para que ele conheça melhor seus direitos, é uma das preocupações do advogado Sérgio Tannuri, especializado em Direito do Consumidor. Para orientar o contribuinte, Tannuri elaborou o e-book (gratuito) “Serviços Públicos e Concessionárias – Direitos do Consumidor, definições, estatísticas e dúvidas frequentes”, que reúne as principais informações e direitos dos cidadãos, como acessar as agências reguladoras e os órgãos de defesa do consumidor. “Decidi elaborar um e-book que contemplasse as informações porque tratar o consumidor com transparência e respeito é fundamental”, destaca.