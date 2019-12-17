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Pela democracia

Na polarização do jogo político é o cidadão quem paga a conta

Em tempo de polarização no futebol ou na política, os lideres dão o tom da disputa. O que vale é atuar ou fazer o discurso “bonito” para agradar a sua equipe

Públicado em 

17 dez 2019 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Polarização e guerra política entre direita e esquerda Crédito: Divulgação
2019, um ano intenso. A medida se dá nos embates. No futebol, até recebemos a Copa Mundial Sub - 17, em Cariacica. Muita gente, casa cheia. Torcedores com faixas e bandeiras. Cantos em coro. Com uniformes, famílias inteiras chegavam de todos os lados e lotavam os principais assentos. Mas nas redes sociais, arenas e nas ruas, temos torcidas para todos os gostos e o Fla-Flu ainda é a marca que define o jogo político.

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Em tempo de polarização no futebol ou na política, os lideres dão o tom da disputa. O que vale é atuar ou fazer o discurso “bonito” para agradar a sua equipe. Eles convocam todos para se posicionaram e se manifestarem. Esbravejam, batem na mesa e até gritam. Em situações extremas, de êxtase coletivo, quem conseguirá acalmar os ânimos de tantos corações envolvidos nestes embates tensos?
O público presente se exalta com o embate de ideias. Com dedo em riste, discursos acalorados, grupos se veem em lados opostos, uns à esquerda; outros à direita, defendendo suas ideias e projetos. Estas torcidas têm nomes, carregam marcas e se identificam por suas teses e pelas defesas de seus objetivos.

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Mas às vezes tem bola fora ou aprendiz de jogador, prendendo a bola para acabar a partida. Na nossa principal arena (política), a Assembleia Legislativa, teve gol de mão. Irregular! Logo foi anulado pelo VAR (Verificação de Atuação Representativa). Viva os grupos de pressão, formado pela mídia e as instituições reguladoras da vida social. Nem tudo está perdido! Afinal, decisões importantes que envolvem tantas emoções e vidas não podem ser tomadas assim com o apagar das luzes. Fica feio querer vencer a qualquer custo!

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Contudo, contamos com poucos jogadores comprometidos com resultados que atendam ao interesse coletivo. No fim, o resultado que deveria ser importante, se torna algo insignificante ou até deprimente. Por que neste jogo de cena, muitas decisões já são tomadas com antecedência pelos donos do poder.
O futuro de gerações não passa de encenação para aqueles que deveriam representar e defender de fato o interesse do povo. Infelizmente, o que fica é a insatisfação e o descrédito. Até por que o “espetáculo” sempre tem um preço alto e o cidadão é quem paga a conta. Por isso, seja nas arquibancadas ou nas galerias, é preciso vestir a camisa, pegar a bandeira. Pela democracia é preciso ser mais que um torcedor. É necessário entrar em campo para virar o jogo em favor do povo capixaba.

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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