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BBC News

Uma segunda guerra, menos visível, tem sido travada em paralelo à batalha física

Nesta reportagem especial, o repórter da BBC Joe Tidy visita a Ucrânia e conversa com protagonistas da guerra cibernética.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 mai 2023 às 12:30

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 12:30

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, uma segunda guerra, menos visível, tem sido travada em paralelo à batalha física.
Trata-se de uma guerra cibernética, que envolve grupos hackers dos dois lados da disputa. O objetivo é causar caos ao derrubar sites ou sistemas de infraestrutura, roubar dados privados ou "sequestrar" transmissões de rádio, por exemplo.
Nesta reportagem especial, o repórter da BBC Joe Tidy visita a Ucrânia e conversa com protagonistas dessa guerra cibernética.

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