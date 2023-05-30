Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, uma segunda guerra, menos visível, tem sido travada em paralelo à batalha física.

Trata-se de uma guerra cibernética, que envolve grupos hackers dos dois lados da disputa. O objetivo é causar caos ao derrubar sites ou sistemas de infraestrutura, roubar dados privados ou "sequestrar" transmissões de rádio, por exemplo.