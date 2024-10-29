Um morre e 10 estão desaparecidos após hotel de dez andares desabar na Argentina

Prédio de dez andares desaba na Argentina Crédito: Reuters/Folhapress

Um prédio de um hotel de dez andares desabou na manhã desta terça-feira (29) na cidade costeira de Villa Gesell, na província de Buenos Aires, na Argentina, informou a prefeitura local em comunicado. Segundo as autoridades, pelo menos uma pessoa morreu e cerca de dez estavam sendo procuradas entre os escombros do hotel Dubrovnik, incluindo trabalhadores de uma obra supostamente sem licença municipal que estaria em acontecendo no local.

Javier Alonso, secretário da Segurança da província de Buenos Aires, à qual pertence Villa Gesell, disse que socorristas recuperaram o corpo sem vida de um homem de 89 anos e resgataram uma mulher ferida, que foi levada para o hospital.

Quase 300 socorristas, com drones e cães treinados, trabalham no local desde a madrugada. "Não sabemos quantas pessoas [havia] porque aparentemente o edifício não funcionava como hotel. Acreditamos que há entre nove e 11 pessoas", disse Alonso à imprensa.

Prédio de dez andares desaba na Argentina Crédito: Reuters/Folhapress

O prefeito de Villa Gesell, Gustavo Barrera, confirmou à imprensa local que seriam cerca de dez pessoas. As equipes de resgate trabalhavam para remover os escombros e encontrar possíveis vítimas, afirmou a prefeitura. De acordo com o comunicado, os trabalhos foram interrompidos pelo poder público em agosto, por falta de documentos de autorização.

O desmoronamento está sendo investigado como crime culposo e três pessoas estão detidas, de acordo com o periódico La Nación. Tratam-se do mestre de obras e dois operários que trabalhavam na reforma do prédio. "Também está sendo investigada a suposta responsabilidade de dois arquitetos que estavam encarregados da obra que estava sendo realizada no prédio que desabou", acrescentaram porta-vozes consultados pelo jornal.

Ainda de acordo com o La Nación, o prefeito Barrera afirmou que o trabalho de resgate era "muito delicado" porque não podiam entrar máquinas no local, e era necessário retirar os escombros manualmente. "Estão fazendo um grande esforço."

Imagem mostra o hotel Dubrovnik antes do desabamento Crédito: Reprodução/Google Maps

Barrera afirmou ao jornal que o complexo tinha "plantas aprovadas" em 1996 e uma "permissão de obra" na parte frontal. No entanto, o colapso ocorreu na parte traseira, de cerca de dez andares. Segundo ele, havia autorização para instalar um elevador na frente, sem ligação com a torre que caiu. "A licença era para substituir pisos, não para modificar a estrutura."