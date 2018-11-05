Turquia pede investigação de suposta dissolução do corpo de jornalista

O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado Crédito: HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS/AE

Relatos de que o corpo do jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi foi dissolvido em ácido precisam ser investigados, disse o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, nesta segunda-feira. Na semana passada, as autoridades sauditas reconheceram que o profissional foi morto no consulado do país em Istambul.





Oktay disse à agência de notícias turca Anadolu que já é sabido que Khashoggi — desaparecido dentro do consulado da Arábia Saudita na cidade turca, no dia 2 de outubro — foi alvo de um assassinato premeditado.

A questão agora é quem deu as ordens. É isso que estamos tentando responder agora. Outra questão é onde o corpo está... Há relatos de que o corpo foi dissolvido com ácido agora. Todos esses precisam ser examinados Fuat Oktay, vice-presidente turco