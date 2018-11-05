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Vice-presidente

Turquia pede investigação de suposta dissolução do corpo de jornalista

Arábia Saudita teria enviado especialistas para encobrir provas de assassinato

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 10:02

Publicado em 

05 nov 2018 às 10:02
O jornalista saudita Jamal Khashoggi, que foi assassinado Crédito: HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS/AE
Relatos de que o corpo do jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi foi dissolvido em ácido precisam ser investigados, disse o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, nesta segunda-feira. Na semana passada, as autoridades sauditas reconheceram que o profissional foi morto no consulado do país em Istambul.
 
Oktay disse à agência de notícias turca Anadolu que já é sabido que Khashoggi — desaparecido dentro do consulado da Arábia Saudita na cidade turca, no dia 2 de outubro — foi alvo de um assassinato premeditado.
A questão agora é quem deu as ordens. É isso que estamos tentando responder agora. Outra questão é onde o corpo está... Há relatos de que o corpo foi dissolvido com ácido agora. Todos esses precisam ser examinados
Fuat Oktay, vice-presidente turco
Um alto funcionário turco contou à agência AFP, sob condição de anonimato, que a Arábia Saudita enviou especialistas para encobrir as provas do assassinato do jornalista, um químico e um especialista em toxicologia. Os dois teriam viajado à Turquia para tratar a cena do crime antes que a polícia local fosse autorizada a inspecionar as instalações do consulado.

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