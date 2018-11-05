Turquia pede investigação de suposta dissolução do corpo de jornalista

Relatos de que o corpo do jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi foi dissolvido em ácido precisam ser investigados, disse o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, nesta segunda-feira. Na semana passada, as autoridades sauditas reconheceram que o profissional foi morto no consulado do país em Istambul.
Oktay disse à agência de notícias turca Anadolu que já é sabido que Khashoggi — desaparecido dentro do consulado da Arábia Saudita na cidade turca, no dia 2 de outubro — foi alvo de um assassinato premeditado.
A questão agora é quem deu as ordens. É isso que estamos tentando responder agora. Outra questão é onde o corpo está... Há relatos de que o corpo foi dissolvido com ácido agora. Todos esses precisam ser examinados
Um alto funcionário turco contou à agência AFP, sob condição de anonimato, que a Arábia Saudita enviou especialistas para encobrir as provas do assassinato do jornalista, um químico e um especialista em toxicologia. Os dois teriam viajado à Turquia para tratar a cena do crime antes que a polícia local fosse autorizada a inspecionar as instalações do consulado.