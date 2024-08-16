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Contra atentados

Trump será protegido por vidro à prova de bala em comícios ao ar livre

Segundo emissora, a medida foi a solução que o Serviço Secreto dos EUA encontrou para que o republicano volte a realizar eventos de campanha em locais abertos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2024 às 14:39

Publicado em 16 de Agosto de 2024 às 14:39

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um painel de vidro à prova de bala protegerá o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nos próximos comícios ao ar livre de que participar, noticiou a rede americana ABC News na quinta-feira (15).
Segundo a emissora, a medida foi a solução que o Serviço Secreto dos EUA encontrou para o republicano poder voltar a realizar eventos de campanha em locais abertos.
O órgão de segurança se recusou a comentar a informação, obtida pela ABC com pessoas envolvidas na questão. Já o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse que não comentaria medidas de segurança relacionadas ao ex-presidente.

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Ainda de acordo com a ABC, Trump será cercado por cortinas de vidro por três lados. Don Mihalek, agente aposentado do Serviço Secreto, afirmou à rede que a peça exigirá grande esforço em termos de logística.
Vidros à prova de bala costumam ser usados apenas para proteger presidentes em exercício e em geral são transportados em aviões de carga militares. Desta vez, porém, o Serviço Secreto estaria encomendando mais de um conjunto de painéis e os armazenando em diferentes locais do país para que possam ser levados por terra aos lugares dos comícios mais rapidamente, disse a ABC.

Comícios em ambientes fechados

O Serviço Secreto havia recomendado que Trump participasse apenas de comícios em ambientes fechados desde que o ex-presidente foi alvo de uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, em 13 de julho.
Na ocasião, Thomas Matthew Crooks, 20, subiu no telhado de um prédio a 140 metros do palco onde Trump discursava e começou a atirar no republicano com um fuzil semiautomático AR-15.
O ex-presidente teve apenas a orelha ferida, mas um homem na multidão morreu tentando proteger a família, e outras pessoas tiveram ferimentos.
Trump, que já participou de pelo menos dez eventos de campanha desde o incidente, vinha expressando o desejo de voltar a realizar comícios ao ar livre nos últimos tempos.
Em um evento num local fechado em Harrisburg, Pensilvânia, em 31 de julho, afirmou que não desistiria de ambientes abertos porque eles permitem acomodar mais pessoas. "Toda aquela gente que tivemos que dispensar hoje, em um comício ao ar livre é possível tê-las", disse na ocasião.

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