Trump será protegido por vidro à prova de bala em comícios ao ar livre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um painel de vidro à prova de bala protegerá o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nos próximos comícios ao ar livre de que participar, noticiou a rede americana ABC News na quinta-feira (15).

Segundo a emissora, a medida foi a solução que o Serviço Secreto dos EUA encontrou para o republicano poder voltar a realizar eventos de campanha em locais abertos.

O órgão de segurança se recusou a comentar a informação, obtida pela ABC com pessoas envolvidas na questão. Já o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse que não comentaria medidas de segurança relacionadas ao ex-presidente.

Ainda de acordo com a ABC, Trump será cercado por cortinas de vidro por três lados. Don Mihalek, agente aposentado do Serviço Secreto, afirmou à rede que a peça exigirá grande esforço em termos de logística.

Vidros à prova de bala costumam ser usados apenas para proteger presidentes em exercício e em geral são transportados em aviões de carga militares. Desta vez, porém, o Serviço Secreto estaria encomendando mais de um conjunto de painéis e os armazenando em diferentes locais do país para que possam ser levados por terra aos lugares dos comícios mais rapidamente, disse a ABC.

Comícios em ambientes fechados

O Serviço Secreto havia recomendado que Trump participasse apenas de comícios em ambientes fechados desde que o ex-presidente foi alvo de uma tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia, em 13 de julho.

Na ocasião, Thomas Matthew Crooks, 20, subiu no telhado de um prédio a 140 metros do palco onde Trump discursava e começou a atirar no republicano com um fuzil semiautomático AR-15.

O ex-presidente teve apenas a orelha ferida, mas um homem na multidão morreu tentando proteger a família, e outras pessoas tiveram ferimentos.

Trump, que já participou de pelo menos dez eventos de campanha desde o incidente, vinha expressando o desejo de voltar a realizar comícios ao ar livre nos últimos tempos.