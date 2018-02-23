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Piadinha

Trump faz piada sobre calvície: 'esconder a careca é trabalho duro'

Cabeleira do presidente americano já foi alvo de várias polêmicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 18:17

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 18:17

Presidente Donald Trump fala sobre seu cabelo durante conferência Crédito: Twitter | @noticiasenzulia
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um comentário inusitado sobre seus cabelos nesta quinta-feira (22), brincando sobre a suposta calvície.
"Tentar esconder essa careca é um inferno, pessoal, trabalho duro", disse Trump durante um discurso nos arredores de Washington. "Não parece ruim, estamos nos entendendo", ele acrescentou, em uma exibição incomum de humor autocrítico.
Durante a campanha de 2016, Trump deixou uma mulher puxar o cabelo em cima de sua cabeça para provar que está preso. As falhas na cabeleira do presidente foram expostas no dia 2 de fevereiro, quando ele subiu a bordo do Air Force One. Quando Trump subiu as escadas, uma rajada de vento soltou um pedaço de cabelo.
No recente livro sobre o governo Trump, "Fire and Fury", que causou polêmica ao revelar os bastidores do primeiro ano de governo Trump, o jornalista Michael Wolff afirma que entre os críticos do cabelo presidencial está uma de suas filhas. De acordo com Wolff, Ivanka Trump não se furta a descrever a amigos "os mecanismos" para esconder a falha, com retoques de maldade.
Segundo o especialista em tratamento capilar Alan Bauman, entrevistado pelo jornal britânico "The Guardian", Trump muito provavelmente passou por algum processo para evitar a calvície.
"Na minha opinião profissional, realmente acredito que ele tenha passado por um transplante de cabelo na parte frontal de seu couro cabeludo. O presidente provavelmente também já teve acesso a alguns medicamentos, ou até terapia a laser  afirmou Bauman.
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