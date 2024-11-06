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BBC Brasil

Trump faz discurso declarando vitória: 'Fizemos história'

No momento do discurso, Trump aparecia com 266 delegados assegurados no colégio eleitoral, dos 270 necessários para ser eleito

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 05:47

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

06 nov 2024 às 05:47
Donald Trump subiu ao palco nesta quarta-feira (06/11) e fez um discurso declarando vitória após projeções demonstrarem sua dianteira em Estados decisivos.
Com 9 Estados com contagem de votos ainda indefinida, Trump aparecia no momento do discurso com 266 delegados assegurados no colégio eleitoral, dos 270 necessários para ser eleito. A sua adversária, a democrata Kamala Harris, aparecia com 194 delegados assegurados.
Ao lado de seu vice, JD Vance, ele afirmou que vai inaugurar uma "era de ouro" nos Estados Unidos. "Vamos ajudar nosso país a se curar. Vamos consertar nossas fronteiras, consertar tudo no nosso país. Fizemos história, superamos obstáculos. É uma vitória política que nosso país nunca viu antes."
O republicano afirmou que "temos um país que precisa de ajuda" e que vai "consertar a fronteira dos EUA".
Em referência à conquista da maioria de assentos no Senado e na Câmara pelo Partido Republicano, Trump disse: “América nos deu um mandato poderoso e sem precedentes.”
Este texto está sendo atualizado com novas informações.

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