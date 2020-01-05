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Casa Branca

Trump envia explicações ao Congresso sobre ataque a general do Irã

O presidente norte-americano foi obrigado a enviar uma justificativa por escrito do ato em até 48 horas. O conteúdo do documento seria secreto

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2020 às 10:36
O Congresso norte-americano, em Washington Crédito: Reprodução
A Casa Branca notificou formalmente o Congresso norte-americano sobre o ataque que matou o general iraniano Qassem Suleimani, disseram, neste sábado (4), oficiais do governo e do Congresso.
O presidente Donald Trump foi obrigado a enviar uma explicação por escrito justificando o ato em até 48 horas. De acordo com fontes dentro da administração, o conteúdo do documento seria secreto.
Um ataque com drone matou o general Qassem Suleimani, líder da ala estrangeira da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, no dia 2 de janeiro.

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O Congresso norte-americano deu respostas divergentes ao ataque, respeitando, sobretudo, as linhas partidárias. Enquanto vários republicanos elogiaram a medida como uma resposta justa à agressão iraniana, democratas questionaram se o ato representaria uma escalada perigosa na violência.
Os democratas afirmam ainda que o Congresso deveria ter sido notificado antes. Fonte: Dow Jones Newswires.

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