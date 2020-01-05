Trump envia explicações ao Congresso sobre ataque a general do Irã

A Casa Branca notificou formalmente o Congresso norte-americano sobre o ataque que matou o general iraniano Qassem Suleimani, disseram, neste sábado (4), oficiais do governo e do Congresso.
O presidente Donald Trump foi obrigado a enviar uma explicação por escrito justificando o ato em até 48 horas. De acordo com fontes dentro da administração, o conteúdo do documento seria secreto.
Um ataque com drone matou o general Qassem Suleimani, líder da ala estrangeira da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, no dia 2 de janeiro.
O Congresso norte-americano deu respostas divergentes ao ataque, respeitando, sobretudo, as linhas partidárias. Enquanto vários republicanos elogiaram a medida como uma resposta justa à agressão iraniana, democratas questionaram se o ato representaria uma escalada perigosa na violência.
Os democratas afirmam ainda que o Congresso deveria ter sido notificado antes. Fonte: Dow Jones Newswires.