Trump envia explicações ao Congresso sobre ataque a general do Irã

O Congresso norte-americano, em Washington Crédito: Reprodução

O presidente Donald Trump foi obrigado a enviar uma explicação por escrito justificando o ato em até 48 horas. De acordo com fontes dentro da administração, o conteúdo do documento seria secreto.

Um ataque com drone matou o general Qassem Suleimani, líder da ala estrangeira da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, no dia 2 de janeiro.

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O Congresso norte-americano deu respostas divergentes ao ataque, respeitando, sobretudo, as linhas partidárias. Enquanto vários republicanos elogiaram a medida como uma resposta justa à agressão iraniana, democratas questionaram se o ato representaria uma escalada perigosa na violência.