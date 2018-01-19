Treze irmãos em cativeiro pelos pais só podiam tomar um banho por ano

Perfil do casal no Facebook tem dezenas de fotos da família entre os anos de 2010 e 2016 Crédito: David-Louise Turpin/Facebook

O que começou como negligência virou uma história de horror na casa de David e Louise Turpin, os pais que mantinham seus 13 filhos em cativeiro, sob condições desumanas, na Califórnia. Segundo o defensor público que agora trabalha para proteger os irmãos, que têm entre 2 e 29 anos, as vítimas só podiam tomar um banho por ano. Além disso, recebiam apenas uma porção limitada de comida por dia e eram obrigados a passar a noite toda acordados e presos a correntes. Os pais foram indiciados por vários crimes, como tortura, abuso sexual e cárcere privado, mas declaram-se inocentes de todas as acusações.

De acordo com Mike Hestrin, o defensor público que cuida do caso, os irmãos raramente viam a luz do sol e, muitas vezes, passavam semanas inteiras acorrentados às suas camas. Frequentemente, dormiam durante o dia e passavam a noite acordados, impedidos até mesmo de usar o banheiro. Se lavavam os braços, eram alvo de agressões e até mesmo de sufocamentos. As regras dos pais apenas lhes permitiam tomar um único banho por ano, enquanto estavam desnutridos.

Os policiais ficaram surpresos ao descobrir que nem todos os filhos da família eram crianças, porque não aparentavam ser adultos, devido à falta de nutrientes. Segundo Hestrin, os pais compravam brinquedos, mas nãos os tiravam das caixas. E também deixavam tortas às vistas dos filhos, mas eles não podiam comê-las, mesmo que estivessem famintos. Todos estes eram toques especiais de crueldade na rotina de tortura e maus-tratos da casa.

 Eles compravam comida, incluindo tortas de maçã e de abóbora, por exemplo, e deixavam sobre a mesa. Deixavam as crianças olhá-las, mas não comê-las  disse Hestrin.  Evidências circunstanciais na casa sugerem que as vítimas frequentemente não eram libertadas da correntes para ir ao banheiro.

As autoridades deram detalhes sobre a denúncia da jovem de 17 anos que fugiu do cárcere e alertou as autoridades sobre os maus-tratos. Segundo o procurador, ela escapou pela janela do banheiro e mostrou fotos dos irmãos acorrentados e desnutridos. Após planejar por dois anos a fuga, chegou a ser acompanhada de um de seus 12 irmãos, que desistiu de fugir e voltou à casa.

Foi graças à filha que escapou e fez a denúncia que os policiais entraram na residência na segunda-feira e encontraram as 12 pessoas  de 2 a 29 anos  todas desnutridas e submetidas a condições insalubres. Algumas delas estavam acorrentadas a móveis, e a casa estava imunda, segundo o procurador Mike Hestrin.

 Como procurador, existem alguns casos que assombram. Alguns lidam com a depravação, e é isso com o que estamos lidando hoje  afirmou Hestrin, que chegou a indicar que o grau de sofrimento apresentado por alguns dos jovens indicava que eles poderiam ter passado até anos sob cativeiro.

Além dos abusos do cárcere, uma das crianças teria sofrido abuso sexual por David, segundo os promotores. Ao total, são 12 acusações de tortura, sete de abuso contra adultos dependentes, seis de negligência/abuso infantil e 12 de cárcere privado. Sob fiança de US$ 12 milhões, o casal pode pegar a prisão perpétua por crimes que incluem tortura.

 Se forem condenados por todas as acusações, poderão enfrentar entre 94 anos de prisão e prisão perpétua  informou Hestrin.

As irmãs de Louise Anna e David se surpreenderam com a revelação dos abusos, mas revelaram à mídia americana o esforço dos parentes em manter uma "vida secreta". Por décadas, os americanos agora detidos por tortura vedaram visitas de familiares e os impedia de conversar com os jovens, encontrados desnutridos e imundos neste domingo. Uma das tias relatou que alertava Louise sobre o baixo peso das crianças.