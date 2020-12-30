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Eleições nos EUA

Três semanas antes da posse de Biden, Trump ainda insiste que venceu eleição

O próprio Twitter lembra em mensagem fixada junto às mensagens de Trump que as autoridades eleitorais do país certificaram a vitória de Biden

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:36
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala aos seus apoiadores na Sala Leste da Casa Branca, em Washington, nas primeiras horas desta quarta-feira
Donald Trump insiste que venceu a disputa eleitoral nos Estados Unidos Crédito: EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou ao Twitter há algumas horas para insistir que venceu a disputa eleitoral contra o democrata e presidente eleito Joe Biden. Três semanas antes da posse de Biden, Trump retomou a versão de que centenas de milhares de votos "apareceram misteriosamente" nos Estados cruciais para a disputa no meio da noite na apuração.
O próprio Twitter lembra em mensagem fixada junto às mensagens de Trump que as autoridades eleitorais do país certificaram a vitória de Biden, também confirmada pelo Colégio Eleitoral.
O democrata assume em 20 de janeiro e já reclamou que não estava recebendo todas as informações necessárias da administração atual para a transição de governo.

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