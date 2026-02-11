Mundo

Tiroteio em escola deixa ao menos sete mortos no Canadá

Tiroteio ocorreu em Tumbler Ridge, um município com uma população de menos de 2.400 habitantes.

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 01:09

Polícia Montada Real Canadense (RCMP) recebeu denúncia de um atirador por volta das 13h20 (horário local) Crédito: NurPhoto via Getty Images

Ao menos sete pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas em um tiroteio no distrito de British Columbia, no oeste do Canadá.

O crime aconteceu em uma escola de Tumbler Ridge, uma cidade com população de cerca de 2.400 habitantes.

De acordo com a Polícia Montada Real Canadense (RCMP), uma pessoa que acredita-se ser o atirador está entre os mortos. Ela aparentemente cometeu suicídio.

A polícia recebeu a denúncia de um atirador por volta das 13h20 (horário local).

Seis pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária Tumbler Ridge, enquanto uma sétima morreu a caminho do hospital.

Outras duas pessoas foram encontradas mortas em uma casa perto da escola.

Em coletiva de imprensa, o superintendente-chefe da RCMP, Ken Floyd, disse que ainda é cedo para determinar a ligação entre a escola e a casa onde os mortos e feridos foram encontrados.

"Acreditamos que estejam conectados, mas não podemos afirmar com certeza neste momento, nem qual seria essa ligação."

Ele também afirmou que não é possível dizer se o número de mortos aumentará, já que a várias vítimas estão recebendo atendimento médico.

"A cena foi muito dramática", descreveu.

Ainda não se sabe quantas das vítimas eram crianças.

Mais informações em breve.

