Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • TikTok sai do ar nos EUA à espera de solução de Trump para reverter banimento
Mundo

TikTok sai do ar nos EUA à espera de solução de Trump para reverter banimento

Empresa tinha que vender a operação do aplicativo nos EUA para continuar funcionando - mas, após tomar posse, Trump deve oferecer um prazo de 90 dias para encontrar uma solução
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 jan 2025 às 09:44

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 09:44

Imagem BBC Brasil
Mensagem em celular diz que o TikTok não está disponível nos Estados Unidos. Em seguida, diz que Donald Trump indicou que trabalharia numa solução para o impasse Crédito: RIK S LESSER/EPA-EFE/REX/Shutterstock
O TikTok saiu do ar nos Estados Unidos, horas antes de entrar em vigor uma nova lei que bane a plataforma no país, onde tem mais de 170 milhões de usuários.
A medida ocorre após a Suprema Corte dos EUA ter decidido, na sexta-feira (17/11), manter uma lei que determinava a interrupção da rede social chinesa caso a operação americana não fosse vendida a uma empresa local.
A ByteDance, empresa dona do aplicativo, sempre disse não ter intenção de vender sua operação no país.
A legislação foi aprovada no Congresso americano sob argumento de "resguardar a segurança nacional" e prevenir que uma empresa com origem em outro país pudesse coletar grandes volumes de dados de dezenas de milhões de americanos,
Mas é possível que o banimento do TikTok dure apenas um dia. É que o presidente eleito Donald Trump afirmou no sábado (18/1) que "muito provavelmente" dará à rede social um prazo de 90 dias para encontrar uma solução.
Trump, que toma posse e volta à Casa Branca na segunda-feira (20/1), disse em entrevistas a emissoras americanas que um anúncio sobre o assunto provavelmente será feito logo após ele assumir o cargo.
"Bem, eu tenho o direito, como você sabe, sou eu quem vai tomar as decisões," ele disse à rede ABC. "Muito provavelmente, vou estender por 90 dias [...] Vou fazer isso até resolvermos algo."
Havia especulações de que, com a proibição entrando em vigor neste domingo, o app não deixaria instantaneamente de funcionar no país, mas não poderia ser mais atualizado — o que faria com que o serviço se tornasse obsoleto com o tempo.
O TikTok parecia, contudo, estar preparado para uma ação muito mais decisiva, dizendo que será forçado a "sair do ar", a não ser que o presidente americano, Joe Biden, suspendesse a aplicação da lei.
O atual governo americano tinha dito, entretanto, que a decisão cabia à nova administração.
Na mensagem mostrada para os usuários que tentaram abrir o TikTok nos Estados Unidos neste domingo (20/1), a plataforma informa sobre a indisponibilidade devido a uma lei do país e afirma que Donald Trump indicou que trabalharia numa solução para o impasse.

Disputa judicial

Imagem BBC Brasil
A decisão da Suprema Corte na sexta esgotou o último recurso legal que o TikTok tinha para evitar que a proibição entrasse em vigor Crédito: Getty Images
Os juízes da Suprema Corte dos EUA apoiaram uma decisão de primeira instância que considerou constitucional a lei que restringe o acesso ao TikTok caso o aplicativo não fosse vendido no país.
A decisão estabelece que as proteções à liberdade de expressão contidas na Primeira Emenda da Constituição americana, argumento usado no recurso da ByteDance, não impedem que o TikTok seja banido.
A opinião da Corte foi limitada — os juízes reconheceram a pressão de tempo para emitir a decisão — e evitou outras questões complexas, como se as preocupações sobre a influência chinesa no algoritmo do TikTok justificavam que ele fosse banido.
A decisão da Suprema Corte na sexta esgotou o último recurso legal que o TikTok tinha para evitar que a proibição entrasse em vigor.
Trump já havia sinalizado que gostaria de achar uma solução política para o caso.
Na sexta, ele disse que conversou com o presidente da China, Xi Jinping, e discutiu o TikTok, entre outras questões.
O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, é esperado entre os executivos de tecnologia na posse de Trump na segunda-feira.
Autoridades de segurança nacional dos EUA alertaram que espiões chineses poderiam usar a coleta de dados do aplicativo para rastrear funcionários federais e contratados americanos, algo que o TikTok sempre negou.
O Departamento de Justiça declarou que a decisão da Suprema Corte permite que o departamento "impeça o governo chinês de usar o TikTok como uma arma para minar a segurança nacional dos Estados Unidos".
"Regimes autoritários não devem ter acesso irrestrito aos dados sensíveis de milhões de americanos", afirma o procurador-geral Merrick Garland.
Na sexta-feira, a embaixada chinesa em Washington acusou os EUA de reprimir injustamente o TikTok: "A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente seus direitos e interesses legítimos", disse um porta-voz.
O TikTok negou em diversas ocasiões qualquer influência do Partido Comunista Chinês na rede social.
Imagem BBC Brasil
Trump já havia sinalizado que gostaria de achar uma solução política para o caso Crédito: Getty Images

RedNote: uma alternativa?

O TikTok afirma ter 170 milhões de usuários nos EUA que, em média, gastaram 51 minutos por dia no aplicativo em 2024.
Banir o TikTok cria uma grande oportunidade para seus grandes rivais tecnológicos, diz Jasmine Enberg, analista da Insider Intelligence.
"Instagram Reels, da Meta, e YouTube Shorts, do Google, são as alternativas mais naturais para usuários, criadores e anunciantes deslocados," afirma ela.
Mas é outra plataforma de propriedade chinesa que tem chamado atenção: a Xiaohongshu – conhecida como RedNote entre seus usuários nos EUA – , que tem crescido rapidamente nos EUA e no Reino Unido.
No app, muito popular na China e em Taiwan, alguns americanos estão usando o termo "refugiados do TikTok".
O RedNote tem cerca de 300 milhões de usuários mensais e é uma combinação de TikTok e Instagram - e um dos poucos aplicativos disponíveis tanto na China quanto fora dela.
O TikTok, embora seja propriedade da empresa chinesa ByteDance, tem sua sede em Singapura e afirma ser operado de forma independente. A versão chinesa do TikTok é outro aplicativo chamado Douyin.
Já o RedNote é de uma empresa chinesa sediada em Xangai.
Por isso, os temores de Washington em relação ao TikTok se estendem também ao RedNote.
Enquanto o imbróglio continua, os novos usuários americanos no RedNote estão se referindo a si mesmos como "espiões chineses" – continuando uma trend do TikTok, onde as pessoas estavam se despedindo de seu "espião pessoal chinês" que supostamente os vigiou ao longo dos anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Professora do ES usa diploma falso, é demitida e terá que devolver R$ 6,2 mil
Tênis
João Fonseca devolve derrotas para chileno e avança às oitavas em Munique
Imagem de destaque
Ação do Sine de Vitória leva vagas de emprego a São Pedro nesta quarta-feira (15)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados