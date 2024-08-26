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Tremor em Portugal

Terremoto de magnitude 5,3 abala o sul de Portugal

O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa. Segundo a SIC Notícias, um terremoto dessa intensidade não ocorria no país há mais de 50 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 ago 2024 às 11:01

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 11:01

Terremoto de alta magnitude atingiu Portugal
Terremoto de alta magnitude atingiu Portugal Crédito: Reprodução/TV Globo
Um terremoto de magnitude 5,3 na escala de Richter abalou a região sul de Portugal na madrugada desta segunda-feira, 26, por volta das 5h11 do horário local. O epicentro foi 60 quilômetros a oeste de Sines, cidade na costa portuguesa. As informações são de reportagem do jornal local Publico.
Não há até o momento registro de vítimas ou danos maiores, segundo a Proteção Civil. No entanto, o órgão recebeu um elevado número de chamadas de toda a região sul do país, segundo a reportagem. O terremoto teve origem no mar, mas não há risco de tsunami, segundo especialistas.
Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera mostram que o terremoto teve uma magnitude de 5,3 na escala Richter, enquanto o serviço geológico norte-americano estima a magnitude em 5,4, com epicentro a uma profundidade de 10,7 quilômetros. Segundo a SIC Notícias, um terremoto dessa intensidade não ocorria no país há mais de 50 anos.
O tremor foi sentido na área metropolitana de Lisboa, mas teve mais incidência na zona da península de Setúbal. "Recebemos chamadas desde o Alentejo, uma ou duas, até Coimbra. Mas foi sentido mais na zona da península de Setúbal", disse ao jornal Publico José Miranda, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
A Proteção Civil afirma que entrou em fase de monitoramento. Foram sentidos mais quatro tremores secundários: o primeiro, de 1,2 na escala de Richter; o segundo, de 1,1; o terceiro, de 0,9; e o quarto, de 1,0. "Continuamos a acompanhar a situação e, se se justificar, emitiremos novos avisos e comunicados", disse André Fernandes, comandante nacional da Proteção Civil, na manhã desta segunda-feira.

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