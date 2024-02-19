Taylor Swift: qual o peso eleitoral e econômico da cantora?

Um possível 'efeito Taylor Swift' na campanha eleitoral para a eleição presidencial dos EUA de novembro é tema de debate na imprensa americana, enquanto a cantora comemora o recorde batido nos prêmios Grammys. Será que um eventual apoio de Taylor a Joe Biden pode ter efeito nas urnas?

É muito difícil saber, mas essa mera possibilidade já foi suficiente para gerar reações de simpatizantes de Donald Trump.