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BBC News

Taylor Swift: qual o peso eleitoral e econômico da cantora?

Será que um eventual apoio de Taylor Swift a Joe Biden pode ter efeito nas eleições americanas?

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 20:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 fev 2024 às 20:00
Um possível 'efeito Taylor Swift' na campanha eleitoral para a eleição presidencial dos EUA de novembro é tema de debate na imprensa americana, enquanto a cantora comemora o recorde batido nos prêmios Grammys. Será que um eventual apoio de Taylor a Joe Biden pode ter efeito nas urnas?
É muito difícil saber, mas essa mera possibilidade já foi suficiente para gerar reações de simpatizantes de Donald Trump.
Neste vídeo, nossa repórter Giulia Granchi explica essa discussão política, mostra o impacto econômico da turnê recente de Taylor - a Eras Tour - e também tenta entender por quê a cantora é tão influente com os 'swifties'.

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