São Paulo tem a melhor vida noturna do mundo, diz ranking de melhores cidades

Capital paulista subiu 57 posições em ranking de melhores cidades do mundo e é 18ª colocada. Rio de Janeiro está em 42º lugar.

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:44

São Paulo subiu 57 posições em ranking de melhores cidades do mundo Crédito: Getty Images

A vida noturna de São Paulo foi eleita como a melhor do mundo em um ranking que aponta as melhores cidades do mundo em 2026 com base no quanto elas são atraentes para se visitar, viver e investir.

Elaborado pela consultoria Resonance — empresa com sedes em Nova York, Bruxelas e Vancouver que trabalha com estratégia e marketing para cidades — o World's Best Cities 2026 (Melhores Cidades do Mundo de 2026) leva em consideração 46 métricas diferentes.

A vida noturna é uma delas. O relatório também analisa, por exemplo, avaliações feitas na internet em sites como Google, Instagram e TikTok, pesquisas de opinião (com 21 mil pessoas em 31 países, em que elas falam sobre as cidades que gostariam de visitar, trabalhar ou viver) e fatores como clima, indicadores econômicos e presença de grandes empresas.

Considerando todos os parâmetros, São Paulo aparece na lista geral como a 18ª melhor cidade do mundo — e é a latino-americana mais bem colocada. A única outra cidade brasileira a aparecer na lista é o Rio de Janeiro — em 42º lugar.

São Paulo saltou 57 posições no ranking — passando da 75ª colocação no ano passado para 18ª agora. O Rio de Janeiro passou da última posição (100ª) para 42ª. Foram analisadas mais de 270 cidades no mundo com mais de um milhão de habitantes.

São Paulo: vida noturna e Instagram

As 20 primeiras colocadas são:

  1. Londres
  2. Nova York
  3. Paris
  4. Tóquio
  5. Madri
  6. Singapura
  7. Roma
  8. Dubai
  9. Berlim
  10. Barcelona
  11. Sydney
  12. Los Angeles
  13. Seul
  14. Amsterdã
  15. Pequim
  16. Xangai
  17. Toronto
  18. São Paulo
  19. Hong Kong
  20. Istambul

O ranking é dividido em três categorias diferentes, que medem o quão "habitável" a cidade é (que considera fatores como trânsito, clima, qualidade do ar, parques, entre outros); o quão "amável" ela é (vida noturna, restaurantes, percepção global, entre outros); e o seu nível de prosperidade (aeroportos, presença de grandes empresas, desemprego, universidades, entre outros).

São Paulo está bem colocada no quesito de "amabilidade": é a 8ª cidade. No ranking de cidades mais "habitáveis", ela aparece em 54º. Em relação ao nível de prosperidade, está em 40º lugar.

A capital paulista foi campeã em duas métricas de "amabilidade": sobre vida noturna e sobre a presença da cidade em posts de Instagram. Essas métricas são baseadas em posts de usuários no Instagram e na avaliação de locais com atividades noturnas em sites como Google e Trip.com.

No caso de posts de Instagram, é medido o número total de postagens, incluindo Reels, com geolocalização para uma cidade e compartilhadas por moradores e turistas na plataforma.

"São Paulo está de volta com suas luzes de neon vibrantes, e esse impulso agora abrange noites animadas, novos restaurantes, lojas de luxo e uma vista panorâmica pulsante", afirma o relatório da Resonance.

"A cidade sobe em nosso ranking global de 'Amabilidade' para o 8º lugar graças à força de sua famosa e premiada vida noturna (Vila Madalena e Baixo Augusta estão movimentados sete noites por semana), uma enxurrada de posts no Instagram que alcançaram o 1º lugar, provenientes de corredores culturais revitalizados e uma cena gastronômica que permanece entre as 5 melhores do mundo."

O relatório também destaca restaurantes como D.O.M., Maní e Evvai — bem avaliados no famoso Guia Michelin — e a presença de marcas globais na rua Oscar Freire e em shoppings como o JK Iguatemi/Cidade Jardim.

"A reinvenção urbana é igualmente dinâmica. A revitalização do bairro do Anhembi (nova arena, hotel e centros de convenções modernizados até 2027) fortalece um mercado de eventos já ancorado pela Expo São Paulo.

Ao longo do Rio Pinheiros, parques lineares e ciclovias continuam sendo construídos, impulsionando o fluxo de pessoas nos fins de semana para a orla, galerias e casas noturnas."

Por fim, o relatório destaca "a expansão dos setores de computação em nuvem e de fintechs em torno de Faria Lima e Berrini" que sinaliza um "apetite contínuo por investimento estrangeiro direto, com novas capacidades de data centers surgindo nos últimos anos e florescendo".

Rio de Janeiro: megashows e Copa do Mundo

Sobre o Rio de Janeiro, 42ª colocada na lista, o relatório da Resonance diz: "o Rio está fervendo novamente — na praia, no palco e nas salas de reunião".

Imagem BBC Brasil
Shows em Copacabana de Madonna e Lady Gaga (foto) foram destacados no relatório da consultoria Crédito: Getty Images

O relatório destaca os megashows de Madonna, em 2024, e Lady Gaga, em 2025, que "injetaram dezenas de milhões na economia do turismo e lembraram ao mundo por que o Rio ocupa o 11º lugar em Vida Noturna e o 11º em Teatros e Shows".

Segundo a Resonance, o acesso aéreo internacional também foi melhorado para a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, que será realizada no Brasil.

"A cultura vibrante da cidade finalmente está ganhando destaque internacional com o retorno do Roxy, de Copacabana, de 1938, como o Roxy Dinner Show — Art Déco renascido com um espetáculo de música ao vivo de quatro horas — enquanto o Museu da Imagem e do Som, há muito parado, na orla, tem previsão de conclusão para o início de 2026", diz.

A consultoria também destaca a programação do Museu do Amanhã e a "reinvenção urbana no novo estádio e distrito de lazer do Gasômetro", que "impulsiona uma orla já repleta de restaurantes e espaços artísticos".

Outras cidades latino-americanas que aparecem no ranking são: Cidade do México (30ª), Buenos Aires (39ª), Bogotá (51ª), Lima (65ª), Santiago (75ª) e Medellin (76ª).

