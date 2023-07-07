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BBC News

Rússia x Ucrânia: há novo risco de escalada nuclear na guerra?

Presidente ucraniano acusou Rússia de plantar explosivos em usina nuclear, mas não há provas e país nega.

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 12:16

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jul 2023 às 12:16
Novas trocas de acusações entre Ucrânia e Rússia despertam preocupação quanto a uma possível catástrofe nuclear na usina de Zaporizhzhia, a maior da Europa – que está sob controle de Moscou desde a invasão do território ucraniano.
Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia colocou “dispositivos que parecem explosivos” no teto de dois reatores da usina. Um porta-voz do russo Vladimir Putin, por sua vez, acusa a Ucrânia de tentar sabotar o local em troca de possíveis benefícios na guerra.
Neste vídeo, nossa repórter Paula Adamo Idoeta detalha essas acusações e explica por que elas são preocupantes. Confira.

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