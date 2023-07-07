Rússia x Ucrânia: há novo risco de escalada nuclear na guerra?

Novas trocas de acusações entre Ucrânia e Rússia despertam preocupação quanto a uma possível catástrofe nuclear na usina de Zaporizhzhia, a maior da Europa – que está sob controle de Moscou desde a invasão do território ucraniano.

Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Rússia colocou “dispositivos que parecem explosivos” no teto de dois reatores da usina. Um porta-voz do russo Vladimir Putin, por sua vez, acusa a Ucrânia de tentar sabotar o local em troca de possíveis benefícios na guerra.