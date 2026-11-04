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Republicanos da Flórida derrotam democratas e Estado elege primeiro governador negro

O republicano Byron Donalds, apoiado pelo presidente Donald Trump, será o primeiro governador negro da Flórida.

Publicado em 04 de Novembro de 2026 às 02:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 nov 2026 às 02:33

Em uma das poucas vitórias significativas para o presidente Donald Trump nesta eleição de meio de mandato, os republicanos na Flórida resistiram à "onda azul" e o Estado elegeu seu primeiro governador negro.

O republicano Byron Donalds, apoiado pelo presidente Trump, venceu a disputa para governar o Estado, enquanto a republicana Ashley Moody se reelegeu para o Senado.

Ela concorreu contra a democrata Angie Nixon na eleição suplementar para a antiga vaga no Senado deixada pelo secretário de Estado Marco Rubio.

As duas vitórias ocorreram em meio a inúmeras conquistas – e conquistas históricas – dos democratas, que lhes deram o controle total da Câmara dos Representantes e do Senado dos EUA durante os últimos anos da Presidência de Trump.

Imagem BBC Brasil
A senadora americana Ashley Moody foi nomeada para ocupar a vaga de Marco Rubio Crédito: Reuters

Nixon obteve uma vitória surpreendente nas primárias democratas, tornando-se a candidata oficial de seu partido, embora o financiamento de sua campanha não tenha se comparado ao de Moody's.

Donalds atuava no Congresso desde 2021 antes de se candidatar a governador, para substituir o governador republicano Ron DeSantis, que estava no cargo há muito tempo e não podia se candidatar novamente.

Grande apoiador de Trump, Donalds chegou a ser um dos principais candidatos a vice-presidente na eleição de 2024.

Nascido no Brooklyn, mudou-se para a Flórida para cursar a universidade e tornou-se uma figura constante na política local antes de se candidatar ao Congresso.

Os democratas no Estado também tiveram algumas vitórias surpreendentes. Os republicanos na Flórida ajudaram a redesenhar os mapas eleitorais como parte de uma iniciativa nacional de redistribuição de distritos para aumentar as chances de cada partido político conquistar cadeiras na Câmara.

Mas nos três distritos que foram redesenhados para favorecer os republicanos, os democratas mantiveram seus assentos.

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