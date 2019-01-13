Premiê italiano diz que Battisti irá diretamente da Bolívia para a Itália

O italiano Cesare Battisti preso na Bolívia na noite deste sábado Crédito: Twitter / Reprodução

O premiê italiano, Giuseppe Conte, afirmou em sua página do Facebook que Cesare Battisti irá diretamente da Bolívia para a Itália "nas próximas horas".

Conte afirmou também que ligou para o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e agradeceu pela parceria que levou à captura. Ele agradeceu também as autoridades bolivianas envolvidas na prisão.

Mais cedo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, havia afirmado que Battisti seria extraditado à Itália pelo Brasil, e que viria primeiro ao País em um avião da Polícia Federal.