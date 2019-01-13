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Capturado

Premiê italiano diz que Battisti irá diretamente da Bolívia para a Itália

Cesare Battisti fugiu do Brasil para a Bolívia após ter sua extradição autorizada pelo governo brasileiro, em dezembro

Publicado em 13 de Janeiro de 2019 às 18:00

Publicado em 

13 jan 2019 às 18:00
O italiano Cesare Battisti preso na Bolívia na noite deste sábado Crédito: Twitter / Reprodução
O premiê italiano, Giuseppe Conte, afirmou em sua página do Facebook que Cesare Battisti irá diretamente da Bolívia para a Itália "nas próximas horas".
Conte afirmou também que ligou para o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e agradeceu pela parceria que levou à captura. Ele agradeceu também as autoridades bolivianas envolvidas na prisão.
Mais cedo, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, havia afirmado que Battisti seria extraditado à Itália pelo Brasil, e que viria primeiro ao País em um avião da Polícia Federal.
A Itália já havia informado que também tinha mandado um avião para buscar Battisti na Bolívia. Ele estava foragido do Brasil e foi preso pela Interpol em Santa Cruz de La Sierra, cidade boliviana.

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