Mundo

Por que Índia está preocupada com construção da maior represa do mundo na China

A barragem fica em um rio tibetano que deságua na Índia e em Bangladesh — e pode afetar milhões de pessoas que vivem a jusante.

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:25

A represa está situada no cânion de Yarlung Tsangpo, considerado o maior e mais profundo cânion terrestre do mundo Crédito: Getty Images

As autoridades chinesas começaram a construir o que vai ser a maior represa hidrelétrica do mundo em território tibetano — um projeto que despertou preocupações na Índia e em Bangladesh.

No sábado (19/7), o primeiro-ministro da China, Li Qiang, presidiu uma cerimônia que marcou o início da construção da barragem no Rio Yarlung Tsangpo, de acordo com a imprensa local.

O rio flui pelo Planalto Tibetano — e o projeto gerou críticas por seu possível impacto sobre milhões de indianos e bengalis que vivem a jusante, assim como sobre o meio ambiente e os tibetanos locais.

Pequim afirma que o projeto, com um custo estimado de 1,2 trilhão de yuans (cerca de R$ 928 bilhões), vai priorizar a proteção ecológica e impulsionar a prosperidade local.

>

Quando concluído, o projeto — também conhecido como Estação Hidrelétrica de Motuo — vai superar a barragem de Três Gargantas como a maior do mundo, e vai ser capaz de gerar três vezes mais energia.

Especialistas e autoridades têm manifestado receio de que a nova represa permitiria à China controlar ou desviar o Rio Yarlung Tsangpo, que flui em direção ao sul, para os Estados indianos de Arunachal Pradesh e Assam, assim como para Bangladesh, onde deságua nos rios Siang, Brahmaputra e Jamuna.

Um relatório de 2020 publicado pelo Lowy Institute, um think tank com sede na Austrália, observou que "o controle sobre esses rios [no Planalto Tibetano] oferece efetivamente à China um estrangulamento sobre a economia da Índia".>

Em entrevista à agência de notícias PTI no início deste mês, o ministro-chefe de Arunachal Pradesh, Pema Khandu, manifestou preocupação de que os rios Siang e Brahmaputra poderiam "secar consideravelmente" quando a barragem fosse concluída.

Ele acrescentou que a represa "vai causar uma ameaça existencial às nossas tribos e meios de subsistência", e disse: "Isso é muito grave porque a China pode até usar isso como uma espécie de 'bomba de água'".>

"Suponha que a represa seja construída, e eles liberem água de repente, todo o nosso cinturão de Siang vai ser destruído", ele adverte. "Em particular, a tribo Adi e grupos semelhantes... veriam todas as suas propriedades, terras e, especialmente, a vida humana, sofrerem efeitos devastadores.">

Em janeiro, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia informou que o país havia manifestado sua preocupação em relação ao impacto das megabarragens à China, e pedido a Pequim que "garantisse que os interesses dos Estados a jusante" não fossem prejudicados. Eles também enfatizaram a "necessidade de transparência e consulta com os países a jusante".

A Índia planeja construir uma barragem hidrelétrica no Rio Siang, que atuaria como uma proteção contra a liberação repentina de água da represa da China, e evitaria inundações em suas áreas.

O Ministério das Relações Exteriores da China havia respondido anteriormente à Índia, dizendo em 2020 que a China tem o "direito legítimo" de represar o rio, e que considerou os impactos a jusante.>

Bangladesh também expressou preocupação em relação ao projeto à China, e em fevereiro as autoridades enviaram uma carta a Pequim solicitando mais informações sobre a barragem.>

O Rio Yarlung Tsangpo percorre o Planalto Tibetano Crédito: Getty Images

Há muito tempo as autoridades chinesas estão de olho no potencial hidrelétrico do local da represa na Região Autônoma do Tibete.>

A barragem fica em um enorme cânion que é considerado o cânion terrestre mais profundo e comprido do mundo, ao longo de um trecho em que o Yarlung Tsangpo — o rio mais extenso do Tibete — faz uma curva acentuada em "U" ao redor da montanha Namcha Barwa.>

No processo de fazer essa curva — que ficou conhecida como "a Grande Curva" —, o rio cai centenas de metros em elevação.>

Reportagens anteriores indicavam que as autoridades planejavam perfurar vários túneis de 20 quilômetros de comprimento na montanha Namcha Barwa, por meio dos quais desviariam parte do rio.>

No fim de semana, uma reportagem da agência de notícias Xinhua sobre a visita de Li Qiang informou que os engenheiros realizariam uma obra de "realinhamento" e "desviariam a água por meio de túneis" para construir cinco estações de energia em cascata.>

A Xinhua também noticiou que a eletricidade da barragem hidrelétrica seria transmitida principalmente para fora da região para ser usada em outros lugares, ao mesmo tempo em que atenderia às necessidades do Tibete.>

A China está de olho nos vales íngremes e nos rios caudalosos do oeste rural — onde estão localizados os territórios tibetanos — para construir megabarragens e usinas hidrelétricas que possam sustentar as metrópoles do leste do país, sedentas por eletricidade. O presidente chinês, Xi Jinping, promoveu pessoalmente essa iniciativa em uma política chamada "xidiandongsong", ou "envio de eletricidade do oeste para o leste".>

O governo chinês e a mídia estatal têm apresentado essas represas como uma solução vantajosa para todos, que reduz a poluição e gera energia limpa, ao mesmo tempo em que melhora a vida dos tibetanos da zona rural.>

No entanto, ativistas afirmam que as represas são o exemplo mais recente da exploração dos tibetanos e de suas terras por Pequim — e protestos anteriores foram reprimidos.>

No ano passado, o governo chinês deteve centenas de tibetanos que estavam protestando contra outra barragem hidrelétrica. O protesto terminou em prisões e agressões, com algumas pessoas gravemente feridas, conforme apurado pela BBC por meio de fontes e imagens de vídeo verificadas.>

Há também preocupações ambientais em relação à inundação de vales tibetanos conhecidos por sua biodiversidade, e os possíveis riscos da construção de represas em uma região repleta de falhas geológicas que podem causar terremotos.>

