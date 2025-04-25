Por que Gwyneth Paltrow desistiu de dieta extrema após vários anos e voltou a comer pão e macarrão

Gwyneth Paltrow anunciou que voltou a comer alimentos que antes restringia — incluindo pão de fermentação natural, macarrão e queijo —, depois de ter seguido uma rigorosa dieta paleolítica por vários anos.
No episódio desta semana do seu podcast The Goop, ela disse: "Eu me tornei macrobiótica hardcore por um certo tempo, foi um capítulo interessante em que fiquei obcecada por uma alimentação muito, muito saudável."
Paltrow afirmou que começou a se interessar por "bem-estar e alimentação" em decorrência do câncer de garganta do pai, mas agora ampliou suas escolhas alimentares.
'Rigorosa em relação isso por tanto tempo'
A dieta paleolítica se baseia na ideia de que, se comermos como nossos ancestrais, seremos mais saudáveis e reduziremos o risco de certas doenças.
"Eu realmente aprofundei minha conexão com os alimentos e com toda a filosofia da macrobiótica, que é basicamente a forma como se come nas montanhas do Japão, então é muito local, muito sazonal", ela explicou.
"Muito peixe, legumes, verduras, arroz, sem laticínios, sem açúcar, etc."
A atriz admitiu que, durante esse período, ela "talvez tenha sido um pouco professoral em relação a isso". "Eu me senti tão bem que queria compartilhar isso com meu pai, meus amigos e minha família."
Ela disse que ficou "intoxicada pela ideia" de que se ela e seus entes queridos se mantivessem hidratados e comessem "alimentos integrais", "poderíamos nos sentir muito melhor".
A atriz acrescentou que ainda acredita nisso, até certo ponto, mas que as coisas "ficaram um pouco mais complicadas" à medida que ela envelheceu, em relação a "inflamações e questões de saúde".
"Esta é a razão pela qual Brad (Falchuk, cocriador da série Glee, marido dela) e eu nos tornamos paleo há alguns anos — mas, para ser sincera, estou um pouco cansada disso", ela acrescentou.
"Estou voltando a comer pão de fermentação natural e um pouco de queijo — pronto, falei. E um pouco de macarrão, depois de ter sido rigorosa em relação a isso por tanto tempo."
"Mas, mais uma vez, eu acho que é um bom modelo, certo? Comer alimentos que sejam o mais integrais e frescos possível. Acho que nenhum médico ou nutricionista refutaria isso, é um bom ponto de partida."
'Dieta equilibrada e nutritiva'
Priya Tew, nutricionista da organização Dietitian UK e porta-voz da Associação Britânica de Nutricionistas (BDA, na sigla em inglês), disse que foi "ótimo saber" que Paltrow estava "voltando atrás na sua dieta muito restritiva".
"Isso é definitivamente uma coisa boa", afirmou ela à BBC.
"Os carboidratos são uma parte vital da nossa alimentação, fornecendo fibras, vitaminas B e energia. Eles também são fundamentais para o nosso microbioma intestinal, e proporcionam sabor e prazer às refeições."
"Parece que Gwyneth está adotando uma dieta mais equilibrada e nutritiva. Considerando sua esfera de influência, é bom saber que ela está achando isso benéfico."
"As pesquisas na área de nutrição nos mostram que cortar grupos inteiros de alimentos não é bom para nossa saúde em geral", ela acrescenta.
"Precisamos de diversidade e variedade para nos ajudar a suprir todas as nossas necessidades nutricionais, para conferir sabor às nossas dietas, evitar a monotonia e também para proporcionar prazer!"
Ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 1999 por sua atuação no filme Shakespeare Apaixonado, e também participou de De Caso com o Acaso e de uma série de filmes posteriores da Marvel.