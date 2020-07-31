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Impactos Covid

PIB de Portugal tem a 4ª maior queda da zona Euro

Piores que Portugal, na União Europeia só mesmo os países mais duramente afetados pela pandemia no bloco: Espanha, França e Itália

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 18:43
Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas
Em Portugal, antes que o governo decretasse quarentena, cidadãos já haviam esvaziado as ruas Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
Os efeitos do confinamento provocado pela pandemia do novo coronavírus na economia portuguesa foram conhecidos na manhã desta sexta (31) e mostram que o país foi um dos mais afetados da União Europeia: uma queda de 16,5% no segundo trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano anterior.
O desempenho é o pior da série histórica no país, de acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística).
Segundo dados do Eurostat (órgão que compila estatísticas na UE), o resultado é a quarta maior queda na zona Euro, entre os países que já divulgaram as estatísticas para o período.
Piores que Portugal, só mesmo os países mais duramente afetados pela pandemia no bloco: Espanha, França e Itália. Países esses que são também grandes parceiros comerciais dos lusitanos.
Até agora, a Espanha teve o pior resultado, com um recuo de 22,1% em termos homólogos no segundo trimestre.
O desempenho português foi pior do que o da média da zona do Euro, que, segundo estimativa da Eurostat publicada nesta sexta, viu seu PIB encolher 15% no segundo trimestre deste ano.
Fortemente dependente do setor de turismo e de serviços, que segue bastante fragilizado devido às restrições de viagens e aglomerações motivadas pela Covid-19, a economia portuguesa pode continuar comprometida de maneira severa pelos próximos meses.

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