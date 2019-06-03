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Substituição

Pelo Twitter, Trump anuncia saída de assessor econômico da Casa Branca

O substituto de Hassett, de acordo com Trump, será nomeado depois que o presidente voltar aos EUA

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 11:34

Publicado em 

03 jun 2019 às 11:34
O substituto de Hassett, de acordo com Trump, será nomeado depois que o presidente voltar aos EUA Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite de domingo que o diretor do Conselho de Assuntos Econômicos da Casa Branca, Kevin Hassett, deixará o cargo. "Kevin Hassett, que fez um ótimo trabalho para mim e para o governo, partirá em breve", escreveu o líder republicano em seu perfil no Twitter.
O substituto de Hassett, de acordo com Trump, será nomeado depois que o presidente voltar aos EUA. Nesta semana, Trump fará uma visita ao Reino Unido, onde passará três dias, e depois irá à França a convite do presidente Emmanuel Macron. Trump comunicou a saída de Hassett depois que o Air Force One já havia partido rumo a Londres. O republicano também disse que deseja agradecer pessoalmente a Hassett pelo trabalho desenvolvido. "Ele é um verdadeiro amigo!", pontuou.

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