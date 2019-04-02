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Homenagem

Paris vai batizar um espaço público com o nome de Marielle Franco

Conselho Municipal aprovou a proposta nesta segunda-feira

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 21:14

Publicado em 

01 abr 2019 às 21:14
A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março de 2018, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
O Conselho Municipal de Paris aprovou nesta segunda-feira (1º) a proposta de intenção para dar o nome de vereadora assassinada Marielle Franco (PSOL-RJ), em 14 de março de 2018, a um espaço público na cidade. O anúncio foi feito pela prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo.
A prefeita disse que a proposta foi apresentada por ela e comemorou a aprovação via conta pessoal no Twitter.
“Os representantes eleitos parisienses aprovaram esta manhã a proposta que lhes apresentei com a minha equipe: um lugar em Paris levará o nome de Marielle Franco, ativista dos direitos humanos, eleita do Rio de Janeiro, assassinada em março de 2018.”
O local que receberá o nome da vereadora assassinada ainda não foi definido. Pode ser uma rua, praça ou passarela.
Marielle Franco e o motorista Anderson Pedro Gomes foram mortos, no ano passado, no centro do Rio de Janeiro. Recentemente a polícia prendeu dois suspeitos de execução do crime. A vereadora e o motorista foram assassinados com vários tiros. Uma pessoa sobreviveu.

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