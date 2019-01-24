Para ex-ministro da Venezuela, é cedo para comemorar saída de Maduro

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse que Maduro é o "presidente legítimo" do país e que a oposição está dando um golpe de Estado Crédito: Reprodução/Flickr

A situação da Venezuela após o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamar presidente interino, está longe de resolvida, e entre os principais atores que irão definir o futuro do país estão Cuba e as Forças Armadas venezuelanas, afirmou o ex-ministro da Indústria e do Comércio da Venezuela Moisés Naím.

Em um painel para discutir a estabilidade da Venezuela no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, Naím advertiu contra expectativas antecipadas sobre o fim do regime Nicolás Maduro: "tempos difíceis estão adiante".

"Saberemos mais nas próximas horas, dias, semanas. Ontem [quarta, 24] foi um dia importante; para alguns, um dia feliz, mas temos de ser cuidadosos e não criar expectativa de que acabou", afirmou.

Para Naím, que já foi editor da revista Foreign Policy, é uma ilusão sobrevalorizar o apoio dado até agora a diversos países a Guaidó.

"A comunidade internacional não é composta apenas por aqueles que não gostam de maduro. Ela inclui Rússia, Cuba, China e Irã. Esses são atores muito importantes. Quando você pensa na comunidade internacional, é muito fácil pensar num grupo de países e dizer 'esses são os caras bons', os democratas, os regimes liberais. Pode ser, mas regimes não liberais ainda estão com Maduro", afirmou.

Preocupada com o risco de perder sua cabeça de ponte estratégica no quintal dos EUA, a Rússia advertiu os americanos a não intervir militarmente na Venezuela e previu que o impasse atual no país pode acabar em um "banho de sangue".

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia manteve o reconhecimento de Maduro e advertiu que o estabelecimento de um governo paralelo liderado por Guiadó é uma via para a "anarquia e o banho de sangue".

Para Naím, Cuba também terá um papel essencial na definição da situação venezuelana. "Cuba transferiu com sucesso para a Venezuela sua tecnologia de repressão e de controle social. E se você é um ditador, a primeia coisa que você quer controlar são as Forças Armadas. Se você é um regime autoritário, a única ameaça contra você, a ameaça mais imediata, é dos 'caras com armas'. E você os controla."

Nesta quinta-feira (24), o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse que Maduro é o "presidente legítimo" do país e que a oposição está dando um golpe de Estado.