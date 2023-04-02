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Religião

Papa Francisco participa da missa de Domingo de Ramos no Vaticano

Um dia após receber alta, depois de ser diagnosticado com bronquite, pontífice esteve em celebração que dá início à Semana Santa

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 17:40

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2023 às 17:40
SÃO PAULO - O papa Francisco presidiu uma missa de Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (2), um dia depois de receber alta do Policlínico Gemelli, em Roma. O papa passou por um tratamento após ser diagnosticado com bronquite infecciosa.
Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano
Papa Francisco celebra missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano Crédito: FILIPPO MONTEFORTE/AP
Foi a segunda internação de Francisco, 86 anos, no Gemelli. Em 2021, ele passou 10 dias no local para se recuperar de uma cirurgia no cólon. Horas antes de receber alta, Francisco visitou o serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital e batizou um bebê chamado Miguel Angel.
O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa que antecede o Domingo de Páscoa, em 9 de abril deste ano. Seus numerosos eventos testarão a resistência do papa Francisco.

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