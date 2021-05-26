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Descontração no Vaticano

Papa brinca que Brasil não tem salvação: 'Muita cachaça e pouca oração'

O vídeo foi gravado pelo padre brasileiro João Paulo Souto Victor, que foi a Roma a fazer um mestrado. O papa Francisco brincou após uma audiência no Vaticano

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2021 às 19:16
Foi a primeira visita de um pontífice ao país. 01/01/2006 - Foto: YARA NARDI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Papa Francisco brincou sobre o Brasil nesta quarta-feira Crédito: YARA NARDI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Quando o padre João Paulo Souto Victor viajou a Roma para fazer um mestrado sobre a influência das redes sociais na formação da consciência cristã, ele não imaginava que o final de seu período na capital italiana seria com um vídeo dele próprio viralizando na internet.
Nesta quarta (26), após o fim da audiência geral no Vaticano, o religioso da diocese de Campina Grande (PB) encontrou o papa Francisco e pediu uma bênção aos brasileiros. De forma descontraída, o pontífice abriu um sorriso e disparou: "Vocês não têm salvação. Bebem muita cachaça e rezam pouco".
O vídeo, gravado por um colega, rapidamente ganhou força nas redes, e a repercussão assustou o padre, tamanha a quantidade de mensagens que recebeu. "Estou surpreso e feliz, porque foi uma experiência única. Olhar nos olhos do papa, ver seu semblante tranquilo, o sorriso afetuoso", disse por telefone João Paulo, para quem a declaração demonstra a capacidade de Francisco de nos surpreender.
O padre brasileiro de 37 anos está na Europa há um ano e oito meses, e o encontro desta quarta marcou o fim do período dele na capital italiana, após estudar teologia moral na Academia Alfonsiana de Roma. O contato com o pontífice argentino foi espontâneo, sem preparação, afirma ele, que definiu o momento como um sonho realizado. "Depois de brincar ele fez o sinal da cruz na minha testa", conta.
"Sempre digo que o papa tem um afeto imenso pelo Brasil. Ele sempre se dirige ao país com palavras positivas. A palavra do papa é sempre de ânimo e encorajamento."
Ainda que Francisco tenha brincado com a quantidade de cachaça e de orações dos brasileiros e diga, em tom descontraído, que o Brasil não tem salvação, a posição do pontífice está distante da opinião da população do país, de acordo com levantamento recente do Datafolha.
Apesar das crises sanitária, política e econômica, a maior parte dos brasileiros se diz orgulhosa do país e esperançosa sobre o futuro. Segundo o instituto, 90% dos entrevistados afirmam que o Brasil tem jeito, e 8% disseram que não. Disseram que depende 2% dos entrevistados. O Datafolha também questionou se os brasileiros têm orgulho do país, e 70% dos entrevistados dizem ter mais orgulho do que vergonha do Brasil, ante 26% que afirmaram o oposto. Não soube responder 1%, e outros 2% deram outras respostas.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.071 pessoas de todo o país nos dias 11 e 12 deste mês. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

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