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Oscar 2026: a lista completa dos vencedores do prêmio neste domingo

'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias: melhor escalação de elenco, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor filme

Publicado em 15 de março de 2026 às 20:36

null Crédito: Getty Images

Com brasileiros disputando em cinco categorias, a 98ª edição da cerimônia de entrega o Oscar será realizada neste domingo (15/3) em Los Angeles.

Considerada a mais importante do cinema mundial, a premiação pode conceder uma estatueta ao Brasil pelo segundo ano consecutivo.

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre aos prêmios para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco.

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme Sonhos de Trem.

Abaixo, veja a lista de vencedores.

Melhor Atriz Coadjuvante

Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)

Amy Madigan (A Hora do Mal) - VENCEDORA

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)

Elle Fanning (Valor Sentimental)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Melhor Animação

Guerreiras do K-Pop - VENCEDORA

Arco

Zootopia 2

A Pequena Amélie

Elio

Melhor Curta de Animação

Butterfly

Forevergreen

Retirement Plan

The Girl Who Cried Pearls

The Three Sisters

Melhor Figurino

Frankenstein

Pecadores

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Marty Supreme

Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor Maquiagem e Cabelo

Frankenstein

Kokuho

Pecadores

Coração de Lutador

A Meia-Irmã Feia

Melhor Escalação de Elenco

Pecadores

Hamnet

Marty Supreme

O Agente Secreto

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz

Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)

Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Renate Reinsve (Valor Sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Kate Hudson (Song Song Blue)

Melhor Ator Coadjuvante

Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Delroy Lindo (Pecadores)

Melhor Diretor

Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)

Ryan Coogler (Pecadores)

Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)

Joachim Trier (Valor Sentimental)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Melhor Roteiro Adaptado

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Sonhos de Trem

Bugonia

Frankenstein

Melhor Roteiro Original

Pecadores

Valor Sentimental

Marty Supreme

Foi Apenas um Acidente

Blue Moon

Melhor Canção Original

Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick

Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren

Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq

Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike

Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner

Melhor Trilha Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Melhor Documentário

Alabama: Presos do Sistema

Embaixo da Luz Neon

Cutting Through Rocks

Mr Nobody Against Putin

A Vizinha Perfeita

O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.

Melhor Design de Produção

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Uma Batalha Após A Outra

Pecadores

Melhor Som

Frankenstein

F1

Uma Batalha Após A Outra

Pecadores

Sirât

Melhor Montagem

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

F1: O Filme

Marty Supreme

Valor Sentimental

Melhor Fotografia

Uma Batalha Após a Outra

Pecadores

Sonhos de Trem

Frankenstein

Marty Supreme

A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.

Melhor Efeito Visual

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

Pecadores

The Lost Bus

Melhor Curta-Metragem

The Singers

Jane Austen's Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.

Melhor Curta Documentário

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto (Brasil)

Valor Sentimental (Noruega)

Foi Apenas um Acidente (França)

Sirât (Espanha)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra

Hamnet

Pecadores

Marty Supreme

Frankenstein

Valor Sentimental

Sonhos de Trem

O Agente Secreto

Bugonia

F1: O Filme

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