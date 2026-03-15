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Oscar 2026: a lista completa dos vencedores do prêmio neste domingo

Oscar 2026: a lista completa dos vencedores do prêmio neste domingo

'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias: melhor escalação de elenco, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor filme

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BBC News Brasil

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Publicado em 15 de março de 2026 às 20:36

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Getty Images

Com brasileiros disputando em cinco categorias, a 98ª edição da cerimônia de entrega o Oscar será realizada neste domingo (15/3) em Los Angeles.

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Considerada a mais importante do cinema mundial, a premiação pode conceder uma estatueta ao Brasil pelo segundo ano consecutivo.

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre aos prêmios para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco.

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme Sonhos de Trem.

Abaixo, veja a lista de vencedores.

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
  • Amy Madigan (A Hora do Mal) - VENCEDORA
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
  • Elle Fanning (Valor Sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)

Melhor Animação

  • Guerreiras do K-Pop - VENCEDORA
  • Arco
  • Zootopia 2
  • A Pequena Amélie
  • Elio

Melhor Curta de Animação

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Girl Who Cried Pearls
  • The Three Sisters

Melhor Figurino

  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor Maquiagem e Cabelo

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • Coração de Lutador
  • A Meia-Irmã Feia

Melhor Escalação de Elenco

  • Pecadores
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhor Atriz

  • Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
  • Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
  • Renate Reinsve (Valor Sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Kate Hudson (Song Song Blue)

Melhor Ator Coadjuvante

  • Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
  • Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
  • Delroy Lindo (Pecadores)

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
  • Joachim Trier (Valor Sentimental)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)

Melhor Roteiro Adaptado

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Sonhos de Trem
  • Bugonia
  • Frankenstein

Melhor Roteiro Original

  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme
  • Foi Apenas um Acidente
  • Blue Moon

Melhor Canção Original

  • Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick
  • Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren
  • Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
  • Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike
  • Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner

Melhor Trilha Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores

Melhor Documentário

  • Alabama: Presos do Sistema
  • Embaixo da Luz Neon
  • Cutting Through Rocks
  • Mr Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após A Outra
  • Pecadores

Melhor Som

  • Frankenstein
  • F1
  • Uma Batalha Após A Outra
  • Pecadores
  • Sirât

Melhor Montagem

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • F1: O Filme
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental

Melhor Fotografia

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem
  • Frankenstein
  • Marty Supreme

A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.

Melhor Efeito Visual

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • Pecadores
  • The Lost Bus

Melhor Curta-Metragem

  • The Singers
  • Jane Austen's Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva
  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy

O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.

Melhor Curta Documentário

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • Sirât (Espanha)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Filme

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Hamnet
  • Pecadores
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Valor Sentimental
  • Sonhos de Trem
  • O Agente Secreto
  • Bugonia
  • F1: O Filme

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