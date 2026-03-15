Oscar 2026: a lista completa dos vencedores do prêmio neste domingo

Publicado em 15 de março de 2026 às 20:36
Com brasileiros disputando em cinco categorias, a 98ª edição da cerimônia de entrega o Oscar será realizada neste domingo (15/3) em Los Angeles.
Considerada a mais importante do cinema mundial, a premiação pode conceder uma estatueta ao Brasil pelo segundo ano consecutivo.
O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa concorre aos prêmios para Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Escalação de Elenco.
Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso. Ele assina a fotografia do filme Sonhos de Trem.
Abaixo, veja a lista de vencedores.
Melhor Atriz Coadjuvante
Melhor Animação
Melhor Curta de Animação
Melhor Figurino
Melhor Maquiagem e Cabelo
Melhor Escalação de Elenco
Melhor Atriz
Melhor Ator Coadjuvante
Melhor Diretor
Melhor Roteiro Adaptado
Melhor Roteiro Original
Melhor Canção Original
Melhor Trilha Original
Melhor Documentário
O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.
Melhor Design de Produção
Melhor Som
Melhor Montagem
Melhor Fotografia
A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.
Melhor Efeito Visual
Melhor Curta-Metragem
O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.
Melhor Curta Documentário
Melhor Filme Internacional
Melhor Filme
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