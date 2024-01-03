Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Os principais motivos de acidentes com helicópteros no Brasil
BBC Brasil

Os principais motivos de acidentes com helicópteros no Brasil

Um helicóptero e as quatro pessoas que viajavam nele com destino a Ilhabela (SP) estão desaparecidos, após a perda de contato com as torres de comando no domingo (31/12). Autoridades informaram que buscas estão em andamento, mas não há informações sobre o grupo ou a aeronave até o momento
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 jan 2024 às 08:25

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 08:25

Imagem BBC Brasil
"Desempenho técnico do ser humano" é principal motivo para acidentes com helicópteros no Brasil, segundo Cenipa Crédito: Getty Images
Quais são os principais motivos para acidentes envolvendo helicópteros no Brasil?
Julgamento de pilotagem, aplicação de comandos, planejamento de voo, supervisão gerencial, indisciplina de voo, manutenção da aeronave, entre outros, explicam quase a metade (47,7%) dos acidentes registrados pelo Cenipa, órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), entre 2013 e 2023.
Esses fatores estão agrupados no que o órgão chama de "desempenho técnico do ser humano", o motivo mais recorrente para acidentes de helicópteros nos últimos dez anos, seguido por aspectos psicológicos (31%) e aqueles relacionados ao ambiente operacional (9%).
Os aspectos psicológicos envolvem fatores descritos como processo decisório, atitude, capacitação e treinamento, percepção e processos organizacionais.
Já aqueles relacionados ao ambiente operacional incluem principalmente condições meteorológicas adversas, além da presença de aves.
Os demais aspectos, com menos de 5% cada, são infraestrutura aeroportuária, aspectos médicos, entre outros.

Helicópteros: um em cada dez acidentes aéreos no Brasil

De 2013 a 2023, os acidentes com helicópteros no Brasil representaram pouco mais de um em cada dez acidentes aeronáuticos no país.
Foram registrados 191 acidentes com helicópteros no período, segundo o Cenipa, de um total de 1.756 acidentes aeronáuticos no período — compostos principalmente por casos envolvendo aviões (1.272).
Segundo a Força Aérea Brasileira, um acidente aeronáutico ocorre quando: qualquer pessoa sofre lesão grave ou morra em decorrência de sua presença na aeronave (exceto quando as lesões resultarem de causas naturais, forem autoinfligidas ou infligidas por terceiros); a aeronave sofre dano ou falha estrutural que afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo; quando a aeronave é considerada desaparecida ou o local onde se encontra seja absolutamente inacessível.

Helicóptero e passageiros desaparecidos em São Paulo

Imagem BBC Brasil
Estão desaparecidos um helicóptero e as quatro pessoas que viajavam nele com destino a Ilhabela (SP) Crédito: Getty Images
Atualmente, estão desaparecidos um helicóptero e as quatro pessoas que viajavam nele com destino a Ilhabela (SP).
O helicóptero partiu do aeroporto de Campo de Marte, em São Paulo, e perdeu contato com as torres de comando no domingo (31/12).
Autoridades informaram que buscas estão em andamento, mas não há até o momento informações sobre o grupo — o piloto, um passageiro e outras duas passageiras, que são mãe e filha — ou a aeronave.
Segundo a imprensa brasileira, uma das passageiras enviou um vídeo para o namorado, antes do desaparecimento, mencionando "tempo ruim" durante o voo.
Apesar do desaparecimento, não se sabe se a aeronave caiu — segundo autoridades, não foram localizadas evidências de queda (identificação de destroços, por exemplo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados