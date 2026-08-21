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Os pescadores resgatados após 5 dias à deriva agarrados a uma caixa térmica no oceano

Daniel e José, dois pescadores mexicanos, passaram dias sem água potável nem comida.

Publicado em 21 de Agosto de 2026 às 09:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

21 ago 2026 às 09:34
Imagem BBC Brasil
As imagens divulgadas pelas autoridades dão uma ideia do tamanho da embarcação diante da imensidão do Oceano Pacífico Crédito: Marinha do México

Eles passaram cinco dias à deriva em mar aberto, agarrados a uma caixa térmica, até serem resgatados pela Marinha do México na última quarta-feira (19/8).

Essa é a história de Daniel Guerrero Martínez e José Luis Pórtelas, de 53 e 32 anos, moradores do município de Tonalá, no Estado de Chiapas, no litoral sudoeste do México.

"Pensei que nunca mais fosse ver minha família", disse Martínez em um breve depoimento à imprensa local após ser resgatado.

Com sinais de desidratação, depois de passar cinco dias sem comer, os pescadores agora estão em casa, reunidos com suas famílias e em recuperação.

A Marinha informou que, para as buscas, usou um esquema conhecido como "Trinômio", que combina uma patrulha oceânica, uma embarcação interceptadora e uma aeronave para ampliar o raio de busca.

Segundo relataram posteriormente os pescadores, eles conseguiram chamar a atenção da aeronave balançando um saco que mantinham entre seus pertences.

Nos vídeos divulgados pela Marinha, os dois homens aparecem agarrados a uma caixa térmica azul, que lhes permitiu permanecer à tona durante vários dias.

Imagem BBC Brasil
Após a mobilização da comunidade, a Marinha iniciou uma operação de busca Crédito: Marinha do México

Na imensidão do Pacífico

Paredón é uma comunidade pesqueira do litoral do Pacífico mexicano, localizada entre o oceano e lagoas da região. Sua economia depende da pesca artesanal de camarão, peixes e outras espécies marinhas.

Foi de lá que Daniel e José saíram na sexta-feira, 14 de agosto, para realizar um trabalho que, para muitas famílias, consiste em passar vários dias no mar e representa sua principal fonte de renda.

Eles deixaram terra firme no sábado.

O desaparecimento mobilizou familiares, colegas de trabalho e cooperativas pesqueiras da região, que pediram ajuda à Marinha para localizá-los.

Segundo relataram à imprensa local, "uma forte onda" atingiu a embarcação durante a madrugada e a fez naufragar.

Quando a onda os atingiu, eles tentaram resgatar alguns pertences, mas, "em questão de segundos", ficaram à deriva, sustentados apenas por uma caixa térmica e alguns galões de gasolina.

O recipiente, normalmente usado para armazenar a pesca e conservá-la com gelo, acabou se transformando em uma improvisada balsa.

Imagem BBC Brasil
Os pescadores apresentavam sinais de desidratação Crédito: Marinha do México

Sem água nem alimentos

Os pescadores afirmaram que, durante cinco dias, não tiveram acesso a água potável nem a alimentos. A falta de chuva os impediu até mesmo de coletar água para aliviar a desidratação provocada pela exposição permanente ao sol.

Os pescadores foram levados pela correnteza até uma área do Pacífico situada a mais de 240 quilômetros do continente, uma distância que os colocava em mar aberto, fora da vista de qualquer referência terrestre: naquele ponto, encontrá-los era uma tarefa extraordinária.

Diferentemente da pesca industrial, muitos pescadores artesanais saem para o mar em pequenas embarcações, expostos a mudanças bruscas nas condições do oceano e a longas distâncias da costa.

As autoridades mexicanas confirmaram o resgate, mas não divulgaram mais detalhes sobre o naufrágio da embarcação.

Após os breves depoimentos à imprensa local, Daniel e José se reencontraram com suas famílias.

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