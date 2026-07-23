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Os milionários que querem pagar mais impostos no Reino Unido

Em uma carta aberta ao novo premiê,120 britânicos abastados disseram que 'podem pagar' mais e que uma mudança seria benéfica para o país.

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 10:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

23 jul 2026 às 10:35
Imagem BBC Brasil
Gary Lineker, que jogou pela Inglaterra nas Copa de 1986 e 1990, tem fortuna estimada em US$ 30 milhões, que vem principalmente da carreira como apresentador e da participação em anúncios comercias Crédito: Getty Images
Milionários, incluindo o ex-jogador de futebol Gary Lineker, escreveram ao novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, pedindo um aumento de impostos para os mais ricos.
O pedido foi feito em uma carta aberta, assinada por 120 britânicos abastados: "Podemos pagar. Não estamos falando de impostos mais altos para aqueles que se levantam e vão trabalhar todos os dias para ganhar seu salário, mas sim para os mais ricos, cuja renda deriva da riqueza que possuem", escreveram.
Organizada pelo grupo Patriotic Millionaires (Milionários Patriotas, em tradução literal), uma organização de milionários que promove a reestruturação do sistema tributário, a carta afirma que o aumento levaria a uma sociedade mais igualitária e defende uma "descentralização da riqueza e do poder dos mais ricos".
No Reino Unido, as pessoas já podem doar dinheiro ou ações voluntariamente ao Tesouro por meio de um sistema de doações do governo.
A líder do Partido Conservador, de oposição, Kemi Badenoch, disse que Lineker "é muito bem-vindo para pagar mais impostos, ele pode emitir um cheque para o Tesouro, ninguém o está impedindo".
O grupo de milionários britânicos apoia um imposto de 2% sobre a riqueza acima de 10 milhões de libras (R$ 67,6 milhões).
"Os milionários são um grupo patriota", afirma a carta. "Amamos este país e queremos que ele prospere."
"Mas o sucesso exige investimento, e uma fonte primária de capital intocado para investimento está ao nosso alcance, em potencial não tributado."
Outros signatários da carta incluem Richard Curtis, diretor de cinema responsável pelos filmes Um Lugar Chamado Notting Hill e Simplesmente Amor, Ian Gregg, ex-diretor administrativo e filho do fundador da rede de cafés britânica Greggs, e o produtor musical Brian Eno.
O renovado apelo por impostos mais altos para os ricos segue uma campanha semelhante realizada em anos anteriores.
Burnham não descartou um imposto sobre a riqueza quando questionado sobre o assunto por Lineker alguns dias antes de se tornar primeiro-ministro.
Ele sugeriu que talvez tivesse que "pedir um pouco mais" de impostos em algum momento.
O apelo mais recente do Patriotic Millionaires diz que há uma "necessidade de adotar um novo tipo de descentralização da riqueza e do poder, dos mais ricos para reinvestir em nosso maior patrimônio em todas as regiões".
A carta afirma ainda que uma pesquisa própria mostrou que a maioria dos milionários está disposta a pagar um imposto mais alto.
"Ainda existem algumas pessoas com pensamento econômico ultrapassado e outras desesperadas para se agarrar a cada centavo que possuem", disseram.
"Aqueles que não conseguem enxergar além dos seus próprios interesses não têm lugar na construção de uma Grã-Bretanha para o futuro."

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