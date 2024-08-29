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BBC News

Os idosos acusados de bruxaria e depois mortos por possuírem terras

Crença em bruxaria tem sido usada ara justificar a morte de idosos, na tentativa de tomar seus bens
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 ago 2024 às 18:00

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 18:00

A crença em bruxaria e superstição é comum em muitos países.
No entanto, em partes do Quênia, Malawi, Tanzânia e África do Sul, isso pode ser usado para justificar a morte de idosos para tomar suas terras.
A cada semana, uma pessoa idosa é assassinada na costa de Kilifi, no Quênia, sob a justificativa de envolvimento com bruxaria, segundo o estudo The Aged, on Edge (Idosos, no Limite, em tradução livre) feito pela organização queniana de direitos humanos Haki Yetu.
Confira nesta reportagem especial da BBC.

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