Os grandes vencedores do Oscar 2025

O Brasil ganhou sua primeira estatueta da história neste domingo (02/03) na 97ª edição do Oscar, o prêmio mais importante do cinema mundial.
Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, foi o vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.
A produção brasileira havia recebido no total três indicações ao Oscar 2025, incluindo também Melhor Filme — a primeira vez que um filme nacional foi indicado à categoria — e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.
Entretanto, nessas duas categorias, o longa brasileiro foi derrotado por Anora e sua protagonista, Mikey Madison.
Anora foi consagrado o grande vencedor desta edição, levando cinco prêmios — além de Melhor Filme e Melhor Atriz, também Melhor Direção, Roteiro Original e Melhor Edição.
O diretor do filme, Sean Baker, subiu quatro vezes ao palco da cerimônia para receber o prêmio e discursar.
Na categoria Melhor Filme Internacional, o longa-metragem de Walter Salles desbancou Emilia Pérez, na contramão de outras premiações como o Bafta, o "Oscar britânico".
O filme francês havia recebido 13 indicações e era cotado como um dos favoritos, mas passou por uma campanha marcada por polêmicas e saiu com apenas duas estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante, com Zoe Saldaña; e Melhor Canção Original, com El Mal.
Torres, que recebeu apoio incondicional da "tropa de likes" de brasileiros nas redes sociais e no Carnaval, havia concedido entrevista à BBC antes da indicação ao Oscar.
Na entrevista, publicada em janeiro, a atriz brasileira afirmou que já considerava um feito e tanto ganhar o Globo de Ouro.
"Eu odeio expectativas. Sou uma pessimista por natureza. E o que vier, vou ficar feliz. Sabe, estou mais do que feliz com o meu pesado Globo de Ouro na minha mala."
"Mas eu não meço a vida em termos de ganhar ou perder", afirmou.
Um dos momentos mais poderosos da premiação ocorreu quando Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal e Yuval Abraham receberam o Oscar de Melhor Documentário por No Other Land, filme que denuncia a segregação na Cisjordânia.
"Espero que a minha filha não tenha de viver a mesma vida que estou vivendo agora, sempre com o medo da violência, da demolição das nossas casas, do deslocamento que a minha comunidade enfrenta", disse o jornalista e ativista palestino Basel Adra.
Confira abaixo a lista completa dos vencedores.
Melhor filme:Anora
Melhor Direção: Sean Baker - Anora
Melhor Atriz: Mikey Madison - Anora
Melhor Ator Coadjuvante: Kieran Culkin - A Verdadeira Dor
Melhor Roteiro Original: Anora
Melhor Edição: Anora
Melhor Documentário: No Other Land
Melhor Documentário de Curta-Metragem: The Only Girl in the Orchestra
Melhor Animação: Flow
Melhor Animação em Curta-Metragem: In the Shadow of the Cypress
Melhor Curta-Metragem em Live-Action: I'm Not a Robot
Melhor Fotografia: O Brutalista
Melhor Figurino: Wicked
Melhor Trilha Original: O Brutalista
Melhor Som: Duna - Parte 2
Melhores efeitos visuais: Duna - Parte 2