Mundo

Os 3 caminhos que o governo Lula estuda para enfrentar tarifas de Trump

Antes de partir para a retaliação contra os EUA, governo Lula avalia outras estratégias, como diversificar os parceiros comerciais do Brasil e apostar no desgaste de bolsonaristas diante do impacto das tarifas

Publicado em 10 de julho de 2025 às 18:39

Governo do presidente Lula ainda estuda que medidas poderá adotar para uma eventual retaliação às tarifas impostas por Donald Trump Crédito: EPA

Diversificar parcerias comerciais, apostar no desgaste da oposição e, se tudo falhar, retaliar. Esta é a linha de ação com a qual trabalham integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ouvidos pela BBC News Brasil em caráter reservado desde quarta-feira (9/7), quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.>

Segundo eles, o anúncio pegou parte do governo de surpresa por conta da dimensão com a qual as tarifas foram impostas e pelo componente político atrelado a elas.>

Na carta divulgada por Trump, o presidente americano atribui a imposição das sanções, "em parte", ao processo judicial no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).>

Bolsonaro é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado que culminou com os atos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de militantes invadiram as sedes dos três poderes, em Brasília. Bolsonaro, no entanto, nega seu envolvimento no caso e diz ser vítima de uma perseguição política.>

>

"Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria acabar imediatamente", diz um trecho da carta de Trump.>

Um dos integrantes do governo Lula ouvidos pela BBC News Brasil em caráter reservado afirmou que, como a justificativa para as tarifas é política, e não econômica, o governo brasileiro não teria subsídios para negociar uma flexibilização das taxas. Segundo ele, o Brasil não vai nem teria como negociar a suspensão dos processos contra Bolsonaro.>

Este mesmo integrante afirmou que as tarifas foram interpretadas internamente como uma tentativa do governo Trump de interferir nas eleições de 2026, pressionando o Brasil para reabilitar eleitoralmente Bolsonaro para que ele dispute a Presidência da República no ano que vem. >

O ex-presidente, porém, já está inelegível após ter sido condenado em dois casos por crimes eleitorais julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).>

Sem "moeda de troca", o governo deverá, segundo essa fonte, apostar em estratégias primordialmente políticas e comerciais às tarifas. >

Veja abaixo os três caminhos possíveis estudados pelo governo:>

Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Brasil aposta num acordo comercial com a União Europeia para diversificar parceiros econômicos Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

1 - Diversificar parcerias

Uma fonte do governo ouvida em caráter reservado afirmou à BBC News Brasil que uma das medidas a serem adotadas pelo governo brasileiro nos próximos meses é intensificar as negociações de acordo comerciais que já estavam em andamento ou que ainda não haviam começado.>

A ideia é aumentar as opções de clientes para os produtos brasileiros e, assim, diminuir o impacto das potenciais perdas de exportação para os Estados Unidos. Entre as apostas, estão parcerias com a União Europeia, Canadá, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Vietnã e Indonésia.>

O desafio, no entanto, não é trivial. Por país, os Estados Unidos são hoje o segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China.>

Em 2024, os dois países movimentaram um comércio de US$ 80 bilhões (R$ 443 bilhões). Historicamente, porém, os americanos têm tido um saldo positivo nessa relação. Segundo o governo brasileiro, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit comercial de US$ 410 bilhões em relação ao Brasil. >

O exemplo mais emblemático de uma possível nova parceria é o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que se arrasta há quase duas décadas e cujas negociações já foram finalizadas. O acordo prevê a criação de um mercado comum de 700 milhões de pessoas e poderia representar um incremento de até R$ 37 bilhões nas transações comerciais do Brasil até 2044, segundo dados do governo brasileiro.>

Para entrar em vigor, no entanto, é preciso que o acordo seja aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, os dois principais órgãos de decisão da União Europeia.>

A finalização do acordo sofre oposição histórica da França sob o argumento de que a facilidade para a entrada de produtos agropecuários do Mercosul poderia prejudicar os agricultores franceses. Apesar disso, países como a Alemanha, Espanha e Portugal já demonstraram seus apoios à finalização do acordo.>

A expectativa é de que a diplomacia brasileira intensifique as negociações restantes com seus parceiros europeus para que uma posição final sobre o acordo seja anunciada até o final do ano, quando chega ao fim a presidência pro tempore do Brasil sobre o Mercosul.>

Outro acordo que também estaria prestes a ser finalizado e entrar em vigor é o acordo comercial com a EFTA (sigla em inglês para Associação Europeia de Livre Comércio), bloco comercial que reúne a Islândia, Noruega, Liechtenstein e Suíça. >

Na semana passada, os dois blocos anunciaram o fim das negociações do acordo. O texto seguiu para a etapa de revisão legal e, após essa fase, irá à etapa de aprovação e ratificação pelos dois blocos.>

Um diplomata ouvido pela BBC News Brasil em caráter reservado afirmou que a expectativa dentro do governo brasileiro é de que essas fases sejam finalizadas antes do final deste ano.>

O bloco tem uma população estimada em 14 milhões de pessoas e estão entre os que têm a maior renda per capita do mundo. Segundo o governo brasileiro, a estimativa é de que, uma vez em vigor, o acordo possa gerar um aumento de US$ 2,69 bilhões (R$ 14,9 bilhões) no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil até 2044.>

Outro caso mencionado por este diplomata é um eventual acordo comercial com o Canadá. A possibilidade, segundo ele, foi mencionada pelo primeiro-ministro do país, Mark Carney, durante encontro bilateral com o presidente Lula na reunião do G7, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.>

Segundo ele, o interesse dos canadenses em um acordo com o Mercosul teria aumentado depois que os Estados Unidos, sob o comando de Trump, anunciaram tarifas sobre produtos do país vizinho. As conversas, segundo o governo brasileiro, foram iniciadas em gestões passadas, mas teriam sido interrompidas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.>

Trump disse que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros são, em parte, resultado dos processos judiciais pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro responde Crédito: Getty Images

2 - Narrativa, desgaste e recuo

Outra aposta do governo é o efeito "rebote" que o anúncio das tarifas de Trump podem ter sobre a opinião pública brasileira.>

O governo não descarta, por exemplo, que um eventual desgaste da oposição por seu apoio às tarifas possa fazer com que membros do bolsonarismo defendam, junto a Trump, que as tarifas sejam revogadas.>

Esse movimento, segundo um integrante do governo, seria uma tentativa de evitar que as tarifas pudessem jogar a favor da candidatura à reeleição de Lula, em 2026.>

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil avaliam que, historicamente, ingerências estrangeiras em assuntos domésticos podem a fortalecer sentimentos nacionalistas, o que poderia beneficiar o discurso de Lula.>

Nas redes sociais, houve um elevado número de manifestações contrárias às tarifas e até mesmo associações patronais tradicionalmente distantes do governo Lula, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgaram notas rechaçando a medida imposta por Trump.>

Nas redes sociais, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou uma carta defendendo a imposição das tarifas alegando que elas seriam resultado dos supostos "abusos" praticados pelo governo brasileiro.>

Apesar de ter recebido diversos comentários de apoio, Bolsonaro também foi alvo de críticas. A medida também vêm na esteira da campanha liderada pelo PT e por integrantes do governo em favor da tributação de grandes fortunas, na qual o governo é colocado como defensor dos mais necessitados.>

Segundo este integrante do governo, uma das batalhas a serem travadas, agora, é pelo domínio da narrativa em torno das tarifas. Segundo ele, essa disputa será feita nas redes sociais, principalmente.>

3 - Se tudo falhar… Retaliar

A opção que o governo também não descarta é retaliar o governo americano e anunciar tarifas à importação de produtos ou serviços fornecidos por empresas dos Estados Unidos. >

A ideia seria usar a Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional em abril deste ano e que autoriza o governo federal a retaliar países que, eventualmente, imponham tarifas comerciais ou não comerciais a produtos brasileiros.>

Essa possibilidade foi citada na nota divulgada pelo presidente Lula na quarta-feira, horas depois de Trump anunciar as tarifas ao Brasil.>

"Qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica", diz um trecho da nota.>

O governo ainda não definiu quando anunciará suas eventuais retaliações. Inicialmente, o prazo com qual se está lidando é o dia 1º de agosto, quando as sanções prometidas por Trump começariam a entrar em vigor.>

O governo, no entanto, não descarta demorar mais para responder.>

Também não há uma definição no governo sobre quais setores americanos poderiam ser atingidos pelas tarifas brasileiras. >

Segundo um integrante do governo ouvido pela BBC News Brasil, a ideia é que as eventuais tarifas impostas pelo Brasil não prejudiquem setores econômicos brasileiros.>

Em 2024, por exemplo, turborreatores e turbinas usadas na construção de aviões comerciais lideraram a pauta de exportações dos Estados Unidos para o Brasil. No ano passado, a importação desses produtos chegou a US$ 6 bilhões (R$ 33 bilhões).>

Esses produtos, no entanto, são usados na indústria aeronáutica brasileira, que, posteriormente, vende aeronaves prontas, inclusive para os Estados Unidos.>

Alguns setores analisados como potencial alvo de sanções são o de patentes de produtos farmacêuticos, agrícolas e o de royalties sobre produções audiovisuais. Outra possibilidade seria alterar a taxação sobre remessas de dividendos de multinacionais americanas que atuam no Brasil.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta