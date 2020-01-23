OMS diz que é cedo para decretar emergência mundial

Coronavírus foi inicialmente identificado na China. Crédito: Pixabay

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu nesta quinta-feira, (23) não declarar os casos de coronavírus confirmados em nove países até o momento como emergência de saúde pública, alegando que ainda é cedo para classificá-los dessa forma. Representantes da entidade, contudo, fizeram a ressalva de que a decisão pode ser revisada a qualquer momento.

"Não declarar emergência não significa que a situação não é séria", afirmou um dos representantes da OMS em coletiva de imprensa. Ele acrescentou que a comunidade internacional deve ficar alerta para uma "possível epidemia" pelo problema. "O coronavírus ainda não se tornou uma emergência global, mas pode se tornar."