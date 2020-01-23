OMS diz que é cedo para decretar emergência mundial

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu nesta quinta-feira, (23) não declarar os casos de coronavírus confirmados em nove países até o momento como emergência de saúde pública, alegando que ainda é cedo para classificá-los dessa forma. Representantes da entidade, contudo, fizeram a ressalva de que a decisão pode ser revisada a qualquer momento.
"Não declarar emergência não significa que a situação não é séria", afirmou um dos representantes da OMS em coletiva de imprensa. Ele acrescentou que a comunidade internacional deve ficar alerta para uma "possível epidemia" pelo problema. "O coronavírus ainda não se tornou uma emergência global, mas pode se tornar."
Os representantes da OMS ainda destacaram que podem voltar a se reunir "a qualquer momento", podendo ser até mesmo em um dia ou em uma semana, caso seja necessário reavaliar a situação.