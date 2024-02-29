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  • O que significa a ordem dada a Israel pelo Tribunal de Haia para evitar atos genocidas?
BBC News

O que significa a ordem dada a Israel pelo Tribunal de Haia para evitar atos genocidas?

Julgamento histórico foi iniciado pela África do Sul contra Israel; entenda no ví­deo apresentado por Rafael Barifouse.

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 18:00

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 fev 2024 às 18:00
Israel deve tomar todas as medidas possíveis para evitar atos que possam ser considerados genocídio em Gaza. Essa foi uma das determinações da Corte Internacional de Justiça no processo que julga acusações de genocídio apresentadas pela África do Sul contra o Estado israelense.
O julgamento é considerado por muitos o caso judicial mais importante do século. Na decisão de 26 de janeiro de 2023, a Corte também pediu a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas, mas não acatou o pedido sul-africano para um cessar-fogo imediato.
Mas essa ainda não é a decisão final da Corte.
Uma sentença definitiva pode levar anos. E, embora as decisões da Corte sejam vinculativas, não há nenhum mecanismo para garantir seu cumprimento.
O governo israelense nega veementemente a acusação de genocídio. O premiê Benjamin Netanyahu afirmou que Israel ?continuará a guerra até a vitória absoluta" e até que "todos os reféns sejam libertados".
Entenda no vídeo apresentado pelo jornalista Rafael Barifouse.

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