  • O que se sabe sobre avião que caiu no Cazaquistão com 67 a bordo
Mundo

O que se sabe sobre avião que caiu no Cazaquistão com 67 a bordo

O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines saiu da capital do Azerbaijão, Baku, e tinha como destino a cidade de Grozny, na Rússia. Os relatórios dizem que ele foi desviado por causa da neblina.

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 05:43

BBC News Brasil

Imagem BBC Brasil
O avião da Azerbaijan Airlines era um Embraer 190 Crédito: Getty Images
Um avião comercial com 67 pessoas a bordo caiu no Cazaquistão, informaram as autoridades locais.
Relatórios preliminares sugerem que há 25 sobreviventes. Desses, 22 foram levados ao hospital, segundo o governo do Cazaquistão.
O avião, operado pela Azerbaijan Airlines, pegou fogo ao cair perto da cidade de Aktau, mas o incêndio já foi controlado, complementaram as autoridades.
Ainda não se sabe o que causou o acidente.
Havia 62 passageiros e 5 tripulantes a bordo da aeronave Embraer 190.
O voo J2-8243 da Azerbaijan Airlines saiu da capital do Azerbaijão, Baku, e tinha como destino a cidade de Grozny, na Rússia.
Os relatórios divulgados até o momento dizem que ele foi desviado por causa da neblina.
A BBC contatou a Azerbaijan Airlines e a Embraer para que as empresas pudessem se posicionar sobre o acidente, mas não foram enviadas respostas até a publicação desta reportagem.

