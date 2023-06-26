O que é uma implosão, que pode ter destruído submarino Titan

O Titan, o submarino com cinco passageiros que se dirigia para os restos do transatlântico Titanic, pode ter sido submetido a uma grande implosão, segundo a Guarda Costeira dos EUA.

Os fragmentos encontrados sugerem que o submersível foi esmagado pela pressão encontrada a 4.000 metros da superfície, o que teria levado a uma "implosão catastrófica".

Agora os especialistas se preparam para investigar o que aconteceu e o que deveria ter sido feito para evitar a tragédia por meio da análise das peças encontradas nas águas.

As autoridades vão reunir o máximo de fragmentos possíveis para construir um quadro completo da sequência de eventos, de acordo com Ryan Ramsey, ex-capitão de submarino da Marinha Real Britânica.