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O que é uma implosão, que pode ter destruído submarino Titan

Segundo a Guarda Costeira dos EUA, o Titan, o submarino com cinco passageiros que se dirigia para os restos do transatlântico Titanic, pode ter sido submetido a uma grande implosão.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 jun 2023 às 09:24

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 09:24

O Titan, o submarino com cinco passageiros que se dirigia para os restos do transatlântico Titanic, pode ter sido submetido a uma grande implosão, segundo a Guarda Costeira dos EUA.
Os fragmentos encontrados sugerem que o submersível foi esmagado pela pressão encontrada a 4.000 metros da superfície, o que teria levado a uma "implosão catastrófica".
Agora os especialistas se preparam para investigar o que aconteceu e o que deveria ter sido feito para evitar a tragédia por meio da análise das peças encontradas nas águas.
As autoridades vão reunir o máximo de fragmentos possíveis para construir um quadro completo da sequência de eventos, de acordo com Ryan Ramsey, ex-capitão de submarino da Marinha Real Britânica.
A repórter Camilla Veras Mota explica em quais circunstâncias essa implosão poderia ter ocorrido.

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