O país que viu número de idosos centenários dobrar em 10 anos

Quando se trata de longevidade, poucos locais do mundo tiveram um salto tão alto na expectativa de vida quanto Cingapura

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:25

O número de centenários em Cingapura dobrou entre 2010 e 2020, fazendo com que o país fosse designado como a sexta 'zona azul' do mundo em 2023 Crédito: Getty Images

Uma criança nascida na Cingapura em 1960 provavelmente viveria até os 65 anos. Mas, hoje, 60 anos depois da independência de Cingapura, em 1965, a expectativa de vida aumentou para mais de 86 anos, de acordo com as estimativas.

Além disso, o número de centenários em Cingapura dobrou em 10 anos, entre 2010 e 2020. Esse enorme salto na longevidade foi impulsionado fortemente pelas políticas e investimentos do governo.

A diferença fez com que o país fosse nomeado como a sexta "zona azul" do mundo em agosto de 2023.

Embora alguns demógrafos tenham recentemente questionado sua precisão, as "zonas azuis" foram classificadas pelo jornalista Dan Buettner, da National Geographic.

Ele alegou ter identificado regiões onde as pessoas vivem mais e têm uma vida mais saudável, em grande parte, devido a uma combinação de cultura, estilo de vida, alimentação e comunidade.

Cingapura foi a primeira nova região a ser adicionada às "zonas azuis" em décadas, e se destaca das demais por a longevidade das pessoas ser um resultado de políticas inovadoras e não de tradições culturais estabelecidas há muito tempo, como em outras comunidades da zona azul, a exemplo de Icaria, na Grécia, ou Nicoya, na Costa Rica.

Mas não é apenas a quantidade da vida, mas a qualidade que os moradores valorizam.

Nós conversamos com alguns deles para entender quais políticas e práticas fazem suas vidas mais saudáveis e felizes — e o que eles recomendam para outras pessoas que buscam viver em Cingapura em busca de uma vida mais longa.

Uma transição saudável

Os moradores de Cingapura testemunharam as mudanças graduais das políticas do governo que afetam sua saúde e bem-estar.

"Tendo crescido aqui, eu vi a transformação na conscientização da comunidade em relação à saúde", disse Firdaus Syazwan, que tem um blog de consultoria financeira, o Dollar Bureau.

"A tributação pesada sobre cigarros e bebidas alcoólicas, somada às rigorosas proibições de fumar em público, não apenas melhoram a saúde individual, mas também os espaços públicos, tornando-os mais acolhedores e limpos. Chega de fumo passivo!"

Mas Syazwan ficou surpreso ao saber sobre a designação de "zona azul" por causa da grande quantidade de açúcar, sal e leite de coco usados na culinária local. E até mesmo isso está mudando (embora lentamente) por causa das políticas públicas.

"Considerando o costume da nossa culinária de usar ingredientes mais ricos, o Conselho de Promoção da Saúde tem iniciativas para incentivar escolhas alimentares mais saudáveis entre os moradores", explicou.

"Medidas como a rotulagem nutricional e a redução de açúcar nas bebidas fizeram uma diferença enorme nas escolhas e na conscientização sobre saúde pública. Embora ainda não se saiba exatamente quão efetiva é essa iniciativa, eu particularmente prefiro evitar bebidas açucaradas quando vejo esses rótulos."

Políticas governamentais que incentivam escolhas alimentares mais saudáveis contribuem para longevidade em Cingapura Crédito: Getty Images

O sistema de saúde de Cingapura também recebeu elogios a nível mundial pela qualidade do atendimento e pela capacidade de contenção dos custos.

O Índice de Prosperidade Legatum de 2023 classificou o país como melhor lugar do mundo no que se refere à saúde dos cidadãos e sua capacidade de acessar o sistema de saúde.

O país oferece cobertura universal de saúde, mas também conta com um misto de serviços privados e fundos para ajudar a cobrir despesas do próprio bolso.

Foco em espaços verdes

Mas não é apenas o serviço de saúde que desempenha um papel importante para que os moradores vivam mais.

Outras políticas, como uma rede de transporte público robusta, incentiva as pessoas a caminhar e a se exercitar diariamente, enquanto a priorização da limpeza do país dá aos moradores uma sensação de segurança e calma.

"As iniciativas do governo que priorizam a integração de parques, jardins e reservas naturais na paisagem urbana renderam a Cingapura a reputação de ser uma 'cidade-jardim'", disse Charu Kokate, sócia da empresa Safdie Architects, que liderou projetos icônicos como as torres residenciais Sky Habitat e o Aeroporto Jewel Changi.

"Mesmo vivendo em Cingapura há mais de 15 anos, eu continuo impressionada com seu planejamento meticuloso. O foco na sustentabilidade, uso eficiente da terra e incorporação de espaços verdes dentro da vida urbana é notável. Embora as leis de Cingapura sejam rígidas, elas têm resultado em um ambiente limpo e bem conservado."

Espaços verdes estão por toda a parte em Cingapura, permitindo que as pessoas se exercitem Crédito: Getty Images

Um dos locais preferidos de Kokate é o Jardim Botânico de Cingapura. Localizado no centro, é o único jardim tropical reconhecido como patrimônio mundial da Unesco.

"Sua coleção de orquídeas e o foco em pesquisa e conservação de plantas, fazem dele um refúgio para os amantes da natureza, famílias e turistas que buscam paz e beleza", ela disse.

Os parques públicos também servem como um centro para a comunidade, um fator que todos os pesquisadores de longevidade acreditam ser essencial para ter uma vida mais longe e saudável.

"De jovens adultos a idosos, você encontrará um amplo grupo demográfico que se exercita regularmente, o que é facilitado pelos parques públicos extensos, aparelhos de academia e aulas de ginástica acessíveis por toda a parte", disse Syazwani.

Parques e viveiros de plantas contribuem para o bem-estar da população Crédito: Getty Images

Para aqueles que cogitam se mudar para Cingapura, abraçar o espírito comunitário e o estilo de vida é fundamental.

Ele recomenda o East Coast Park, um trecho que tem várias opções para fazer um piquenique e espaço para caminhar enquanto se desfruta da brisa do mar.

O que é importante saber

Embora a qualidade de vida seja alta em Cingapura, o preço de viver no local é proporcional.

O país costuma ser classificado como um dos lugares mais caros do mundo para se viver.

Apesar da população ser diversificada, com pessoas emigrando de diferentes partes do mundo, o governo prioriza um forte senso de coesão social, reforçado por meio de leis.

Cingapura tem leis rígidas (e multas) contra jogar lixo na rua, fumar em público, usar drogas e até mesmo atravessar a rua fora da faixa.

Muitos moradores acreditam que as regras ajudam a manter o país mais seguro e bonito para se viver.

"As políticas governamentais estão cuidadosamente alinhadas com as necessidades da população, focando em melhorar a qualidade de vida no geral, apoiar a estabilidade econômica e manter a harmonia social", disse Kokate.

"A estabilidade política de Cingapura desempenha um papel fundamental na promoção de um ambiente que incentiva o investimento empresarial, o crescimento econômico e a coesão social."

Cingapura é um país multicultural, que celebra sua diversidade Crédito: Getty Images

Dito isso, o país também celebra sua diversidade, especialmente por meio de sua cena gastronômica de reconhecida mundialmente e dos seus festivais — desde o Ano Novo lunar até o Diwali indiano, passando pelo Festival Internacional de Artes.

"Há algo para todos, independentemente da idade", afirma Kokate.

"A sociedade multicultural abrange uma ampla variedade de tradições, criando uma experiência cultural vibrante e rica que aprimora a estaria de visitais e expatriados."

