O menor veado do mundo, ameaçado por ser tão pequeno

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14:00
Nativos da América do Sul e do tamanho de um gato, os pudus são a menor espécie de veados do mundo.
Mas por causa do seu tamanho, esses pequenos animais enfrentam ameaças crescentes de atropelamentos e ataques de cães.
"Durante o inverno e a primavera, as fêmeas grávidas pesam mais, e viram presas mais fáceis para cachorros de rua", explica Javiera Lopez, veterinária do Centro de Conservação de Biodiversidade Chiloé Silvestre, no Chile.
O centro resgata cerca de 50 pudus por ano.
