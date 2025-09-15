Home
O menor veado do mundo, ameaçado por ser tão pequeno

Pudus têm o tamanho de um gato e são vulneráveis a ataques de cachorros e atropelamentos

BBC News Brasil

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14:00

Nativos da América do Sul e do tamanho de um gato, os pudus são a menor espécie de veados do mundo.

Mas por causa do seu tamanho, esses pequenos animais enfrentam ameaças crescentes de atropelamentos e ataques de cães.

"Durante o inverno e a primavera, as fêmeas grávidas pesam mais, e viram presas mais fáceis para cachorros de rua", explica Javiera Lopez, veterinária do Centro de Conservação de Biodiversidade Chiloé Silvestre, no Chile.

O centro resgata cerca de 50 pudus por ano.

